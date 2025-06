"Tata głosuje". 102-letni Józef Hen w lokalu wyborczym

Frekwencja w okręgach na godzinę 17 Źródło: TVN24

Wpis jest krótki - "tata głosuje". Poniżej dwa zdjęcia z lokalu wyborczego - na pierwszym z długopisem w ręku przy kartce do głosowania, na drugim - Józef Hen wrzucający ją do przeszklonej urny. Urodzony 102 lata temu pisarz znany przede wszystkim z prozy autobiograficznej ("Nowolipie", "Bez strachu"), powieści o postaciach historycznych ("Mój przyjaciel król") i autor scenariuszy ("Krzyż Walecznych", "Kwiecień") wypełnił swój obowiązek obywatelski. Na podstawie powieści Józefa Hena "Toast" powstał mini serial "Prawo i pięść" z Gustawem Holoubkiem w roli głównej i z niezapomnianą piosenką "Nim wstanie dzień" wykonywaną przez Edmunda Fettinga z tekstem Agnieszki Osieckiej.

Wybory prezydenckie 2025

Do głosowania w drugiej turze wyborów uprawnionych jest prawie 29 milionów Polaków. Wybory odbywają się w niedzielę w godzinach 7-21.

Do lokalu wyborczego należy wziąć dokument tożsamości. Pozwoli on na znalezienie wyborcy w spisie wyborców i dopuszczenie go do głosowania. Potwierdzać tożsamość można również za pomocą aplikacji mObywatel. Jeśli wyborca będzie korzystał z zaświadczenia o prawie do głosowania, komisja dopisze go do spisu wyborców.