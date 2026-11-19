Ukryła się ze szczeniakami pod przewróconym dębem
Na terenie nadleśnictwa w Opolu znaleziono suczkę wraz z czwórką szczeniaków. Jak informowało nadleśnictwo na swoim profilu na Facebooku, kryjówka była tymczasowym domem dla psiej rodziny. Pracownicy zabrali stamtąd zwierzęta - trafiły one do schroniska w Opolu.
"Szukamy właściciela suczki! Być może komuś uciekła, ktoś jej szuka albo rozpoznaje ją ze swojej okolicy? Jeśli wiecie, do kogo mogła należeć, koniecznie dajcie nam znać w komentarzu lub wiadomości prywatnej" - prosiło w zamieszczonym poście nadleśnictwo, jednocześnie pytając internautów, czy któryś z nich nie chciałby przygarnąć któregoś ze zwierząt.
Taka możliwość może się pojawić "za około dwa miesiące, po zakończeniu okresu opieki nad szczeniętami i spełnieniu niezbędnych warunków". Szczegółowe informacje w tym zakresie przekazuje opolskie schronisko.