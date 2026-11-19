Opole Ukryła się ze szczeniakami pod przewróconym dębem Oprac. Mateusz Czajka |

Psy znaleziono w lesie Źródło wideo: Nadleśnictwo Opole - Lasy Państwowe Źródło zdj. gł.: Nadleśnictwo Opole

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Na terenie nadleśnictwa w Opolu znaleziono suczkę wraz z czwórką szczeniaków. Jak informowało nadleśnictwo na swoim profilu na Facebooku, kryjówka była tymczasowym domem dla psiej rodziny. Pracownicy zabrali stamtąd zwierzęta - trafiły one do schroniska w Opolu.

"Szukamy właściciela suczki! Być może komuś uciekła, ktoś jej szuka albo rozpoznaje ją ze swojej okolicy? Jeśli wiecie, do kogo mogła należeć, koniecznie dajcie nam znać w komentarzu lub wiadomości prywatnej" - prosiło w zamieszczonym poście nadleśnictwo, jednocześnie pytając internautów, czy któryś z nich nie chciałby przygarnąć któregoś ze zwierząt.

Taka możliwość może się pojawić "za około dwa miesiące, po zakończeniu okresu opieki nad szczeniętami i spełnieniu niezbędnych warunków". Szczegółowe informacje w tym zakresie przekazuje opolskie schronisko.

Rozwiń Wpis Nadleśnictwa Opole o znalezionych psach Źródło: Facebook

Źródło: Google Maps