"WOT Koordynuje transport lotniczy 60 pacjentów z Nysy do Opola. Każdy transport będzie odbywał się pod czujnym okiem ratowników medycznych, którzy zapewnią bezpieczeństwo podczas całej podróży. W zadaniu wezmą udział dwa śmigłowce W-3 z Opola, gotowe do startu zaraz po poprawie warunków atmosferycznych" - podał portal Remiza.pl

W nocy z niedzieli na poniedziałek zostali ewakuowani pacjenci wymagający stałej hospitalizacji i dostępu do sprzętu. Starosta nyski Daniel Palimąka przekazał, że pacjenci trafili do szpitali w Opolu, Strzelcach Opolskich i Krapkowicach.

Woda zalała szpital "w pięć minut"

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać wartki potok, który wdarł się do szpitalnego gmachu. Dyrektor placówki Artur Kamiński odniósł się do zalania szpitala za pomocą mediów społecznościowych. Opisywał, że do zalania szpitala doszło około 15:45. Woda zalała placówkę "w pięć minut".