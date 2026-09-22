Opole Busem cofał do zatoki autobusowej. Nie żyje jedna osoba Svitlana Kucherenko |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KP PSP w Namysłowie

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Do tragicznego wypadku doszło o 16.30 na ulicy Oławskiej w Namysłowie (Opolskie).

- Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że prawdopodobnie 31-letni kierujący busem wykonując manewr cofania do zatoczki autobusowej doprowadził do zdarzenia z motocyklistą, który jechał w kierunku ulicy Reymonta. W wyniku tego zdarzenia 27-letni motocyklista poniósł śmierć na miejscu - informuje Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie.

W wypadku zginął motocyklista Źródło zdjęcia: KP PSP w Namysłowie

Na miejscu policjanci wykonują czynności pod nadzorem prokuratora.

Na miejscu pracują służby Źródło zdjęcia: KP PSP w Namysłowie