Busem cofał do zatoki autobusowej. Nie żyje jedna osoba
Do tragicznego wypadku doszło o 16.30 na ulicy Oławskiej w Namysłowie (Opolskie).
- Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że prawdopodobnie 31-letni kierujący busem wykonując manewr cofania do zatoczki autobusowej doprowadził do zdarzenia z motocyklistą, który jechał w kierunku ulicy Reymonta. W wyniku tego zdarzenia 27-letni motocyklista poniósł śmierć na miejscu - informuje Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie.
Na miejscu policjanci wykonują czynności pod nadzorem prokuratora.
Źródło: tvn24.pl