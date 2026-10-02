Uderzył w drzewo, nie żyje kierowca
O 6.37 dyżurny nyskiej straży otrzymał zgłoszenie o tym, że na drodze wojewódzkiej numer 407 pomiędzy Kuropasem a Korfantowem samochód osobowy uderzył w drzewo.
- Po przybyciu na miejsce zdarzenia potwierdzono, że doszło do uderzenia samochodu osobowego w drzewo. Na miejscu znajdowała się jedna osoba poszkodowana - kierowca. Tylko on podróżował tym samochodem - przekazał starszy kapitan Dariusz Pryga, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie.
Nie żyje kierowca
Reanimacja mężczyzny trwała blisko godzinę. Niestety, nie udało się go uratować.
Okoliczności wypadku bada policja pod nadzorem prokuratora.
Źródło: tvn24.pl