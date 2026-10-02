Opole Uderzył w drzewo, nie żyje kierowca Oprac. Svitlana Kucherenko |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KP PSP Nysa

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O 6.37 dyżurny nyskiej straży otrzymał zgłoszenie o tym, że na drodze wojewódzkiej numer 407 pomiędzy Kuropasem a Korfantowem samochód osobowy uderzył w drzewo.

- Po przybyciu na miejsce zdarzenia potwierdzono, że doszło do uderzenia samochodu osobowego w drzewo. Na miejscu znajdowała się jedna osoba poszkodowana - kierowca. Tylko on podróżował tym samochodem - przekazał starszy kapitan Dariusz Pryga, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie.

Kierowca uderzył w drzewo, nie żyje Źródło zdjęcia: KP PSP Nysa

Nie żyje kierowca

Reanimacja mężczyzny trwała blisko godzinę. Niestety, nie udało się go uratować.

Okoliczności wypadku bada policja pod nadzorem prokuratora.