Cysterna z gazem wypadła z drogi. Jedna osoba ranna
Do zdarzenia doszło na trasie Kluczbork-Gorzów Śląski. Według wstępnych ustaleń ciężarówka z cysterną zawierającą płynny LPG wypadła z jezdni, a następnie przewróciła się na bok poza pasem drogowym.
- Nie ma żadnego niebezpieczeństwa, nic się nie rozszczelniło - przekazał asp. Marek Kotara z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie.
Droga zablokowana
Jak poinformował dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, w miejscu zdarzenia droga jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy drogą wojewódzką przez Gorzów Śląski i Olesno, a następnie S11 i DK11 na odcinek Olesno - Kuczbork. Przewidywany czas utrudnienia to trzy godziny.
Źródło: tvn24.pl/PAP