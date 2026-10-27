Opole Cysterna z gazem wypadła z drogi. Jedna osoba ranna Oprac. Svitlana Kucherenko |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KP PSP Olesno

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Do zdarzenia doszło na trasie Kluczbork-Gorzów Śląski. Według wstępnych ustaleń ciężarówka z cysterną zawierającą płynny LPG wypadła z jezdni, a następnie przewróciła się na bok poza pasem drogowym.

- Nie ma żadnego niebezpieczeństwa, nic się nie rozszczelniło - przekazał asp. Marek Kotara z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie.

Cysterna przewróciła się na bok na DK42 Źródło zdjęcia: KP PSP Olesno

Droga zablokowana

Jak poinformował dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, w miejscu zdarzenia droga jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy drogą wojewódzką przez Gorzów Śląski i Olesno, a następnie S11 i DK11 na odcinek Olesno - Kuczbork. Przewidywany czas utrudnienia to trzy godziny.