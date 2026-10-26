Zastali go w leśnym zagajniku. Przyjechał ściąć wyhodowane rośliny
Policji z Brzegu ustalili, że 37-letni mieszkaniec powiatu uprawia konopie indyjskie. W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze pojechali w miejsce, w którym według ich ustaleń miała znajdować się nielegalna uprawa.
Jak informuje brzeska policja, "podejrzewany uprawiał konopie daleko od zabudowań, w leśnym zagajniku". I to właśnie tam policjanci mieli zastać mężczyznę, gdy akurat przyjechał ściąć wyhodowane rośliny.
Miał kilkanaście krzewów konopi
Kolejne konopie znaleźli w miejscu zamieszkania mężczyzny. W jego ogródku rosły konopie sięgające dwóch metrów, a ścięte suszyły się na strychu. Łącznie śledczy znaleźli kilkanaście krzewów nielegalnych konopi i blisko 250 gramów marihuany. Wszystko trafiło już do policyjnego laboratorium.
37-letni mieszkaniec powiatu brzeskiego usłyszał zarzut uprawy i posiadania znacznej ilości narkotyków. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.