Opole Zastali go w leśnym zagajniku. Przyjechał ściąć wyhodowane rośliny Oprac. Svitlana Kucherenko |

Dwumetrowe konopie w ogródku, kolejne w lesie. 37-latek zatrzymany Źródło wideo: KPP Brzeg Źródło zdj. gł.: KPP Brzeg

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Policji z Brzegu ustalili, że 37-letni mieszkaniec powiatu uprawia konopie indyjskie. W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze pojechali w miejsce, w którym według ich ustaleń miała znajdować się nielegalna uprawa.

Jak informuje brzeska policja, "podejrzewany uprawiał konopie daleko od zabudowań, w leśnym zagajniku". I to właśnie tam policjanci mieli zastać mężczyznę, gdy akurat przyjechał ściąć wyhodowane rośliny.

Kilkanaście krzewów konopi znaleźli policjanci Źródło zdjęcia: KPP Brzeg

Miał kilkanaście krzewów konopi

Kolejne konopie znaleźli w miejscu zamieszkania mężczyzny. W jego ogródku rosły konopie sięgające dwóch metrów, a ścięte suszyły się na strychu. Łącznie śledczy znaleźli kilkanaście krzewów nielegalnych konopi i blisko 250 gramów marihuany. Wszystko trafiło już do policyjnego laboratorium.

Zatrzymany 37-latek Źródło zdjęcia: KPP Brzeg

37-letni mieszkaniec powiatu brzeskiego usłyszał zarzut uprawy i posiadania znacznej ilości narkotyków. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.