Od nieznajomego na stacji paliw kupił złotą biżuterię

Do zdarzenia doszło na terenie powiatu brzeskiego Źródło: Google Maps

Na stacji paliw od nieznajomego "okazyjnie" kupił trzy złote sygnety i dwa łańcuszki. Po transakcji poszedł do jubilera, by sprawdzić wartość biżuterii. Okazało się, że to nie złoto, a tombak.

Na jednej ze stacji paliw w powiecie brzeskim do 23-latka podszedł mężczyzna z prośbą o pomoc. Twierdził, że jego karta płatnicza jest uszkodzona i nie może wybrać z bankomatu pieniędzy.

"Zaproponował 23-latkowi swoją biżuterię na sprzedaż. Miał do zaoferowania trzy sygnety i dwa łańcuszki. Według potrzebującego pomocy mężczyzny wszystko miało być ze złota, a cena atrakcyjna. Młody mieszkaniec powiatu brzeskiego skusił się na ofertę. Biżuterię odkupił za 1 800 złotych" - podaje prudnicka policja.

Zamiast złota kupił tombak Źródło: KPP Brzeg

24-latek od razu po zakupie pojechał do jubilera. Chciał sprawdzić wartość biżuterii. Dowiedział się, że to nie złoto, a niemal bezwartościowy tombak.

Sprawę zgłosił policji.