Policja zatrzymała nastolatka. Zapowiadał akt przemocy w szkole
W piątek o godz. 6 policjanci Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie (województwo warmińsko-mazurskie) zatrzymali 16-letniego chłopaka, który miał zamieścić w internecie nagrania z groźbami kierowanymi do uczniów i nauczycieli jednej ze szkół w tym mieście.
- Nastolatek został przewieziony na komendę i na miejscu są z nim wykonywane czynności. Po ich zakończeniu policja ma udzielić więcej informacji - poinformowała młodsza aspirant Agata Stefaniak, oficer prasowa policji w Szczytnie.
Jak podała Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, nastolatek miał tłumaczyć, że "zrobił to dla żartu".
Groźby miały dotyczyć szkoły ponadpodstawowej
W nocy lokalny "Tygodnik Szczytno" alarmował, że w sieci pojawiło się nagranie, na którym młody, zamaskowany mężczyzna miał zapowiadać przeprowadzenie w piątek ataku na terenie jednej ze szkół w Szczytnie. Według tego medium wypowiadająca się na nagraniu zamaskowana osoba trzymała w ręku nóż. Zaniepokojeni rodzice poinformowali policję.
- Policjanci niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia podjęli działania zmierzające do ustalenia tożsamości autora nagrania. W wyniku podjętych czynności dziś rano funkcjonariusze zatrzymali 16-letniego mieszkańca Szczytna, który jest odpowiedzialny za opublikowane nagranie - podała policja.
Ataki w szkołach
W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach (Mazowieckie) 15-latek ranił trzy osoby, jedną śmiertelnie. Dzień wcześniej w zespole szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób – pięcioro uczniów, dwoje nauczycieli i dwie osoby postronne. 19-latek miał też ze sobą plecak z zawartością materiału wybuchowego domowej roboty. Z kolei w środę w Sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który miał mówić swoim kolegom, że planuje "zrobić coś złego w szkole".