Ksiądz zginął od ciosów toporkiem w głowę. Wniosek prokuratury

Do Sądu Okręgowego w Olsztynie trafił wniosek prokuratora o umorzenie postępowania wobec mężczyzny, który zabił księdza ze Szczytna. Wniósł on też o skierowanie Szymona K. do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Według biegłych K. jest niepoczytalny.

Prokuratura Rejonowa w Szczytnie zakończyła postępowanie przeciwko Szymonowi K. podejrzanemu o zabicie w listopadzie 2024 r. na plebanii parafii brata Alberta w Szczytnie jej proboszcza Lecha L. - poinformował w piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski.

Z ustaleń śledztwa wynika, że 3 listopada w godzinach wieczornych mężczyzna wtargnął do budynku plebanii. W korytarzu spotkał księdza i toporkiem uderzył go w głowę, szyję i klatkę piersiową. Gdy zaalarmowana hałasem gospodyni przybiegła do holu i zobaczyła napastnika, potraktowała go gazem pieprzowym, po czym uciekła i wezwała pomoc.

Ksiądz zmarł w szpitalu

Napastnik uciekł przed przyjazdem policji. Funkcjonariusze zatrzymali go następnego dnia rano. Ksiądz trafił do Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie. Zmarł tam 9 listopada. Miał liczne rany głowy ze złamaniem kości, uszkodzenia mózgu, rany cięte ramion i szyi.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Szymon K. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Wyjaśnił, że poszedł do plebanii, by obrabować księdza, ale był też zdecydowany go zabić, aby osiągnąć swój cel. Nie wziął żadnych rzeczy, bo spłoszyła go gospodyni.

Opinia biegłych

- Prokurator nabrał wątpliwości co do poczytalności mężczyzny. Powołał biegłych psychiatrów i psychologa, aby ocenili stan jego zdrowia. Stwierdzili, że podejrzany cierpi na chorobę psychiczną, a w chwili popełnienia czynu był niepoczytalny. Dlatego prokurator rejonowy w Szczytnie skierował do Sądu Okręgowego w Olsztynie wniosek o umorzenie postępowania prowadzonego przeciwko Szymonowi K. - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski.

Dodał, że czyn popełniony przez podejrzanego należy do czynów o największym stopniu społecznej szkodliwości, dlatego prokurator wniósł o orzeczenie wobec podejrzanego środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.

Autorka/Autor:pop

Źródło: PAP