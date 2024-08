Podróżowali z czteroletnim dzieckiem. Uderzyli w bariery

Zgodnie z ustaleniami prokuratury kierowca volkswagena umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego. Najpierw wyprzedził seata, którym podróżowało małżeństwo z czteroletnim synkiem, a potem - bez uzasadnionego powodu - gwałtownie zahamował. Zmusiło to kierowcę seata do gwałtownego hamowania i wykonania manewrów obronnych dla uniknięcia zderzenia. W rezultacie stracił on panowanie nad autem i uderzył w przydrożne bariery. Seat został mocno uszkodzony, na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.