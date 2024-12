Sąd Rejonowy w Nidzicy aresztował na trzy miesiące 18-letniego Gabriela A., który w nocy z 24 na 25 grudnia zabił idącego samotnie na pasterkę Andrzeja B. Mężczyzna przyznał się do winy. - Przyznał, że zrobił to pod wpływem chwilowego wzburzenia, impulsu - przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski.

Przybyli na miejsce policjanci ujawnili ślady szamotaniny, a w pobliskim zbiorniku retencyjnym - ciało 47-letniego mieszkańca gminy. - Do sprawy zatrzymano trzech mężczyzn. Jeden z nich, 18-latek, przyznał się do winy i usłyszał zarzuty zabójstwa - przekazała nam młodszy aspirant Alicja Pepłowska, rzeczniczka Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy.

Ofiara prosiła o litość

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Nidzicy. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski powiedział, że 18-letni Gabriel A. przyznał się do winy. - W zasadzie trudno powiedzieć, dlaczego dotkliwie pobił znanego mu z widzenia Andrzeja B. Przyznał, że zrobił to pod wpływem chwilowego wzburzenia, impulsu - przekazał rzecznik prokuratury.

Andrzej B. po Wigilii szedł sam do kościoła w pobliskim Kanigowie na pasterkę. Po drodze zobaczył, że w okolicach zbiornika retencyjnego dwóch młodych mężczyzn pije alkohol, wśród nich Gabriel A. Ofiara miała zapytać pijących, co robią. To tak zirytowało 18-latka, że najpierw uderzył pięścią w twarz idącego na pasterkę, a następnie kopał go po całym ciele, zwłaszcza po głowie. Na koniec mocno pobitego Andrzeja B. 18-latek wrzucił do stawu, a by upewnić się, że ofiara nie żyje, przez kilka minut trzymał jego głowę pod wodą.