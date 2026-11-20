Olsztyn Byk wtargnął na drogę. Kierująca nie zdążyła zareagować Damian Nowicki |

Uwaga zwierzęta na drodze – również na autostradzie! Źródło wideo: Raport Turbo Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Olesku

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Do zdarzenia doszło w środę 18 listopada na terenie gminy Kowale Oleckie (powiat olecki). Chwilę przed godziną 17 kobieta kierująca samochodem osobowym zauważyła jak bezpośrednio na trasę jej przejazdu na drodze wybiegł byk. Nie zdołała wyminąć zwierzęcia.

Byk wtargnął na drogę, prosto pod koła samochodu. 43-latka trafiła do szpitala Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Olesku

Jak wynika z informacji przekazanych przez Komendę Powiatową Policji w Olecku, na skutek zderzenia kobieta została przetransportowana do szpitala. Nie została jednak poważnie poszkodowana, a groźnie wyglądające zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa.

- Na miejscu był także lekarz weterynarii, który nie stwierdził poważnych obrażeń u zwierzęcia i pozwolił zabrać je go gospodarstwa - powiedział młodszy aspirant Damian Rytwiński, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Olecku.

Rzecznik zwrócił uwagę, że właściciele oraz osoby sprawujące opiekę nad zwierzętami gospodarskimi powinni zadbać o to, aby nie wydostawały się poza wyznaczony teren i nie stanowiły zagrożenia dla innych, także uczestników ruchu drogowego.