Byk wtargnął na drogę. Kierująca nie zdążyła zareagować
Do zdarzenia doszło w środę 18 listopada na terenie gminy Kowale Oleckie (powiat olecki). Chwilę przed godziną 17 kobieta kierująca samochodem osobowym zauważyła jak bezpośrednio na trasę jej przejazdu na drodze wybiegł byk. Nie zdołała wyminąć zwierzęcia.
Jak wynika z informacji przekazanych przez Komendę Powiatową Policji w Olecku, na skutek zderzenia kobieta została przetransportowana do szpitala. Nie została jednak poważnie poszkodowana, a groźnie wyglądające zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa.
- Na miejscu był także lekarz weterynarii, który nie stwierdził poważnych obrażeń u zwierzęcia i pozwolił zabrać je go gospodarstwa - powiedział młodszy aspirant Damian Rytwiński, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Olecku.
Rzecznik zwrócił uwagę, że właściciele oraz osoby sprawujące opiekę nad zwierzętami gospodarskimi powinni zadbać o to, aby nie wydostawały się poza wyznaczony teren i nie stanowiły zagrożenia dla innych, także uczestników ruchu drogowego.