Olsztyn Laweta wjechała w samochód, który przepuszczał pieszego. Nagranie Damian Nowicki |

Wypadek w Ełku. Laweta najechała na samochód osobowy Źródło wideo: Policja Warmińsko-Mazurska Źródło zdj. gł.: Policja Warmińsko-Mazurska

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek 12 października przy ul. Wojska Polskiego w Ełku. Jak informuje policja, kierujący lawetą nie zachował odpowiedniej uwagi, nie dostosował prędkości do sytuacji na drodze i najechał na tył poprzedzającego go auta osobowego, które zatrzymało się przed przejściem dla pieszych.

W wyniku zderzenia osoba z samochodu osobowego wymagała pomocy medycznej, ale nie odniosła poważnych obrażeń i nie wymagała hospitalizacji. Kierowca lawety został ukarany mandatem w wysokości 1500 złotych i 10 punktami karnymi za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Przebieg zdarzenia potwierdziło nagranie monitoringu Urzędu Miasta Ełku, które uchwyciło moment zdarzenia. Policjanci zdecydowali się je opublikować "ku przestrodze".

- Chwila nieuwagi, niewłaściwa ocena sytuacji czy zmęczenie, w ruchu drogowym takie błędy niestety mogą kosztować dużo - podkreśla komisarz Kinga Kalinowska, oficer prasowy Komenda Powiatowa Policji w Ełku.