Wyprzedzał dwa auta naraz, bo "za wolno jechały". Zatrzymał się na ogrodzeniu
Do zdarzenia doszło w niedzielę, 11 października na ulicy Kolonia w Ełku.
"21-letni kierowca Seata, któremu, jak sam przyznał, przeszkadzało to, że auta przed nim jadą zbyt wolno, postanowił wyprzedzić dwa pojazdy naraz. Podczas tego manewru mężczyzna przekroczył podwójną linię ciągłą oraz zignorował znak nakazu jazdy z prawej strony - ominął wysepkę z lewej strony. Następnie kontynuował wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych na skrzyżowaniu oraz bezpośrednio na przejściu dla pieszych" - informuje policja w Ełku.
W pewnym momencie kierowca stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik, uderzył w latarnię i zatrzymał się na ogrodzeniu. 21-latek podróżował z pasażerem, jednak nikomu się nic nie stało.
Na miejscu policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Teraz mężczyzna odpowie przed sądem.