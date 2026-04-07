Wojna w Iranie
Elbląg

Zastawił pułapkę na kierowców

Rozkładał opony na trzypasmowej drodze
Mężczyzna rozkładał opony na trzech pasach ruchu
Źródło: TVN24
To nie był żart. Kierowca Audi nocą rozkładał opony na drodze, narażając innych na wypadek. Wydarzenia na trzypasmowej drodze zarejestrowały kamery monitoringu.

Zdjęcia i nagrania z monitoringu opublikowała w internecie Straż Miejska w Elblągu. Wkrótce po tym mężczyzna sam zgłosił się do służb, by poddać się karze.

Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek na ulicy Browarnej w Elblągu. Na nagraniach widać jak kierowca białego Audi zatrzymuje się i wychodzi z samochodu.

- Kierujący ze swojego pojazdu wyjął trzy opony i rozłożył je na jezdni uniemożliwiając przejazd innym kierującym. Tak naprawdę stworzył zagrożenie w ruchu drogowym - informuje Iwona Łojewska starszy inspektor do spraw wykroczeń Straży Miejskiej w Elblągu.

Czujność kierowców zapobiegła tragedii

- Na nagraniu widać, jak jeden z kierujących zatrzymuje się i sprząta opony z drogi. Wszystko to jednak obserwował kierowca Audi, który wrócił i rozłożył opony ponownie - dodaje Iwona Łojewska. Sytuacja powtarzała się kilka razy.

Źródło: Straż Miejska w Elblągu

29-letni kierowca Audi sam zgłosił się do Straży Miejskiej i poddał się karze. Zapłacił mandat za zaśmiecanie w wysokości 500 złotych.

- Mężczyzna został również ukarany przez policję - informuje Krzysztof Nowacki z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Motywy działania

- Mężczyzna wyjaśniał, że ktoś notorycznie podrzuca mu opony pod garaż. Feralnej nocy, będąc pod wpływem alkoholu, postanowił się zemścić i rozłożył podrzucone opony na drodze. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym – dodaje Krzysztof Nowacki.

Czytaj także:
Seniorka (zdj. ilustracyjne)
Zmiany w rencie wdowiej
BIZNES
shutterstock_2318800287
Spór pomiędzy OpenAI a Muskiem nabiera na sile. Apel do prokuratorów przed rozprawą
BIZNES
Rząd i PO: w 2025 roku na zdrowie 6,5 proc. PKB. Czego nie mówią
Polityczny spór o zdrowie. Wotum nieufności, projekty zmian i głos związkowców
Piotr Wójcik
jfk airport lotnisko nowy jork shutterstock_1818136
Poród przed lądowaniem w USA. Jakie obywatelstwo dla dziecka?
Zbudowano 64 domy
Wybudowali domy na wynajem, by zatrzymać mieszkańców
Tomasz Mikulicz
J.D. Vance i Viktor Orban
J.D. Vance na Wegrzech. Ujawnił powód, dla którego "wysłał go prezydent USA"
imageTitle
Legenda NBA ma dość nieefektownych wsadów. Szykuje rewolucję
Najnowsze
policjant (zdjęcie ilustracyjne)
71-latek zmarł po policyjnej interwencji. Pierwsze ustalenia prokuratury
Wrocław
Silny wiatr
Jeszcze więcej powiatów z alarmami. Tu trzeba uważać
METEO
policjant (zdjęcie ilustracyjne)
Policjant śmiertelnie postrzelił zatrzymanego. Jest śledztwo
WARSZAWA
Korek na A6 w stronę Berlina (zdjęcie ilustracyjne)
Wielki korek na A6 w stronę Berlina
Szczecin
sąd, sala sądowa, akta, rozprawa, sędzia akta sprawy
Bili tłuczkiem, trzymali w klatce dla psa. Wyrok uchylony. "Nienależyta obsada sądu"
Kielce
Donald Trump
"W nocy zginie cała cywilizacja". Nowy wpis Trumpa
TUSK-NAWROCKI
Nawrocki pisze list do Tuska. "Wzywam Pana"
BIZNES
imageTitle
Leciały iskry. Pytanie o stare rany przed hitem Real - Bayern
Najnowsze
Rynki, giełda, Wall Street, Donald Trump, maklerzy, inwestorzy
Sygnał ostrzegawczy dla świata. "Coraz bardziej przerażające zjawisko"
BIZNES
Reakcja naukowczyni NASA
W Houston łapali się za głowę. To zobaczyła załoga Oriona
METEO
imageTitle
Z ortezą na nodze. Dopiero co operacja, on już trenuje
EUROSPORT
Chwilowe załamanie pogody
Ciemne chmury nad stolicą. Deszcz, silny wiatr, powalone drzewa
WARSZAWA
Ukrył się w zabudowie spłuczki toalety
Nad deską sedesową zauważyli stopę, w zabudowie spłuczki znaleźli mężczyznę
Białystok
Wypadek w miejscowości Podzagajnik
Bus zderzył się z autem, trzy osoby ranne
WARSZAWA
Lotnisko Chopina w Warszawie
Z lotniska prosto do aresztu. Dwóch zatrzymanych na Okęciu
WARSZAWA
imageTitle
Hurkacz czekał na taki dzień od stycznia. Wygrana w "domu"
EUROSPORT
Policja znalazła ciało kobiety (zdjęcie ilustracyjne)
Wędkarz znalazł ludzką czaszkę. Policjanci kolejne szczątki. Śledztwo
Szczecinek
Szpital Kopernika w Łodzi
Pijane pielęgniarki na dyżurze zwolnione z pracy. Po policję zadzwonił pacjent
Piotr Krysztofiak
Viktor Orban i Władimir Putin
Media: Orban gotów do pomocy Putinowi. "Jestem do dyspozycji"
Akcja antyterrorystów na budynku w Warszawie w okolicy Ronda Radosława
Black Hawk nad budynkiem, antyterroryści na dachu. Minister potwierdza zatrzymania
WARSZAWA
Zdjęcie satelitarne irańskiej wyspy Chark przed atakami USA
Atak na kluczową wyspę. To serce irańskiego eksportu ropy
BIZNES
pudzian karol
Trening Nawrockiego i "Pudziana". Sikorski komentuje
Polska
33 kilogramy narkotyków zabezpieczyli policjanci
Narkotyki warte dwa miliony złotych, trzy osoby zatrzymane
Trójmiasto
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica