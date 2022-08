Ukraińska "Armia Dronów" powiększa się

Drony do zwiadów, walk w mieście, na długie dystanse

- Dla strefy 3-kilometrowej potrzebujemy do 10 tysięcy dronów. To maleńkie "ptaszki", które można stosować na co dzień - oznajmił, dodając, że takie drony są potrzebne na przykład do walk w mieście czy do zwiadu na niewielkie odległości.