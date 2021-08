Gangi utrudniają dostarczanie leków i żywności na Haiti

Rząd Chile ogłosił w niedzielę, że wyśle do Haiti towary pierwszej potrzeby w ramach pomocy humanitarnej. - Haiti ponownie zostało dotknięte niszczycielskim trzęsieniem ziemi, dlatego wysyłamy pomoc – potwierdził prezydent Sebastian Pinera.

Zniszczone domy, kościoły i szkoły

Premier Haiti Ariel Henry ogłosił miesięczny stan wyjątkowy i wezwał rodaków, by okazali solidarność. - Najważniejsze jest uratowanie jak największej liczby osób – dodał.

Leczenie pod drzewami

Korytarz humanitarny

Organizacja Narodów Zjednoczonych zaapelowała do rządu Haiti o utworzenie "korytarza humanitarnego". Miałby w miejscach opanowanych przez gangi, aby pomoc mogła dotrzeć do południowych regionów.

ONZ i rząd Haiti zmagają się z problemem bezpieczeństwa dostaw środków medycznych i lekarzy drogą lądową do Les Cayes. Z obawy przed gangami, które kontrolują drogi, ratownicy zamiast najkrótszego szlaku dostaw, korzystają z łodzi i transportu lotniczego.

- Korzystamy z oddziałów wojskowych, by pomoc dotarła do ludzi tak szybko, jak to możliwe – powiedział Bruno Maes, przedstawiciel Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF).