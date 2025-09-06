Syreny alarmowe zawyły na warszawskiej Pradze. Doszło do awarii systemu

Pierwsze informacje na temat wycia syren otrzymaliśmy na Kontakt24.
Doszło do awarii
Jak przekazali internauci, sygnały dźwiękowe uruchomiły się przed godziną 16 i są słyszalne w całej dzielnicy Praga Południe w Warszawie.
Informację potwierdził dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie. - Doszło do awarii systemu, przez co dochodzi do uruchomienia syren alarmowych. Syreny nie włączają się z powodu zagrożenia - przekazał.
Dodał, że trwają już prace związane z naprawą awarii.
Informację potwierdził również sierżant sztabowy Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. - Z informacji, które otrzymałem wynika, że nie ma żadnego zagrożenia dla mieszkańców. Doszło do awarii systemu alarmowego - przekazał.
"Przyczyna oraz czas usunięcia awarii są nieznane"
O godzinie 18:15 komunikat o awarii ukazał się również na stronie Warszawa19115 - Miejskie Centrum Kontaktu:
"Ma miejsce awaria Wojewódzkiego Systemu Ostrzegania Ludności (syreny) w rejonie ulic: Międzynarodowej, Niekłańskiej i Londyńskiej. Na chwilę obecną przyczyna oraz czas usunięcia awarii są nieznane".
