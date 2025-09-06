Syreny alarmowe zawyły na warszawskiej Pradze. Doszło do awarii systemu

Syreny na Saskiej Kępie w Warszawie Źródło: Kontakt24/ Chitrus

Pierwsze informacje na temat wycia syren otrzymaliśmy na Kontakt24.

Doszło do awarii

Jak przekazali internauci, sygnały dźwiękowe uruchomiły się przed godziną 16 i są słyszalne w całej dzielnicy Praga Południe w Warszawie.

Informację potwierdził dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie. - Doszło do awarii systemu, przez co dochodzi do uruchomienia syren alarmowych. Syreny nie włączają się z powodu zagrożenia - przekazał.

Dodał, że trwają już prace związane z naprawą awarii.

Informację potwierdził również sierżant sztabowy Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. - Z informacji, które otrzymałem wynika, że nie ma żadnego zagrożenia dla mieszkańców. Doszło do awarii systemu alarmowego - przekazał.

Syreny na Saskiej Kępie w Warszawie

"Przyczyna oraz czas usunięcia awarii są nieznane"

O godzinie 18:15 komunikat o awarii ukazał się również na stronie Warszawa19115 - Miejskie Centrum Kontaktu:

"Ma miejsce awaria Wojewódzkiego Systemu Ostrzegania Ludności (syreny) w rejonie ulic: Międzynarodowej, Niekłańskiej i Londyńskiej. Na chwilę obecną przyczyna oraz czas usunięcia awarii są nieznane".