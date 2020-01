Trzaskowski: Budka ma wszystkie papiery na to, by stać się charyzmatycznym przywódcą PO

- Pamiętam, co się mówiło o Donaldzie Tusku i jak dorastał do roli prawdziwego lidera. Miał te przymioty dokładnie tak samo, jak ma je Borys Budka - mówił w "Faktach po Faktach" prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (PO). Ocenił, że Budka "ma wszystkie papiery na to, by stać się charyzmatycznym przywódcą Platformy Obywatelskiej".