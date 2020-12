Odkrycie na Podlasiu. "Od razu skojarzyłem te fundamenty z dworem Radziwiłłów"

- Zadzwonił do mnie jeden z mieszkańców. Powiedział, że na jego podwórku kładziony jest gazociąg i robotnicy dokopali się do starych fundamentów. Znam tu, jak to się mówi, każdy kąt. Od razu skojarzyłem więc te fundamenty z dworem Radziwiłłów, który przed laty stał w naszej okolicy - mówi sołtys Orli Marek Chmielewski.