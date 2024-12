Kolejne osoby z zarzutami po śmierci Liama Payne'a. Wśród oskarżonych przyjaciel muzyka 

Spośród pięciorga oskarżonych troje usłyszało zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Śledczy nie podają tożsamości oskarżonych, ograniczając się do wskazania pełnionych przez nich funkcji. To menedżerka hotelu Casa Sur Palmero, szef tamtejszej recepcji oraz menedżer Liama Payne'a. Ostatni z wymienionych wielokrotnie przedstawiał się w mediach również jako "bliski przyjaciel" gwiazdy – przypomina BBC. Zgodnie z treścią dokumentów sądowych, do których dotarł brytyjski nadawca, prokuratura zarzuca mężczyźnie, że "nie wypełnił obowiązków opieki, pomocy i wsparcia", jakie miał wobec piosenkarza, i "porzucił go na pastwę losu, wiedząc, że nie jest on w stanie sam o siebie zadbać i cierpi na wiele uzależnień".