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Lubuskie

Ominął autobus i potrącił 15-latkę na pasach

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Nastolatka potrącona na pasach w Zielonej Górze
Nastolatka potrącona na pasach - nagranie monitoringu
Źródło wideo: Lubuska Policja
Źródło zdj. gł.: Lubuska Policja
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Kierowca Toyoty nie zatrzymał się przed pasami, mimo że na sąsiednim pasie stał już autobus przepuszczający pieszych. Potrącił nastolatkę. Na szczęście nie odniosła poważniejszych obrażeń.

Do zdarzenia doszło we wtorek na ulicy Staszica w Zielonej Górze. Świadkiem całej sytuacji był kierowca autobusu miejskiego, a przebieg wypadku zarejestrowały kamery zamontowane w autobusie komunikacji miejskiej.

Na nagraniu widać, że autobus zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, aby umożliwić przejście przez jezdnię. Kierowca Toyoty ominął stojący pojazd i wjechał na pasy.

Nastolatka została potrącona na pasach
Nastolatka została potrącona na pasach
Źródło zdjęcia: Lubuska Policja

- Znajdowała się tam już 15-letnia dziewczyna. Na szczęście, nie odniosła poważnych obrażeń. Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Dostał też 15 punktów. Był trzeźwy - poinformowała Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

"Jedna z podstawowych zasad bezpieczeństwa"

Policjanci przypominają, że kierowca nie może omijać pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych.

- Jeżeli jeden samochód zatrzymuje się przed pasami, kierowcy na sąsiednich pasach również muszą zwolnić i upewnić się, że przez jezdnię nie przechodzi pieszy. To jedna z podstawowych zasad bezpieczeństwa, która ma chronić życie i zdrowie uczestników ruchu drogowego - przypomina Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Zielona GóraPrzejście dla pieszychPolicja
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