Lubuskie Ominął autobus i potrącił 15-latkę na pasach Rafał Molenda |

Nastolatka potrącona na pasach - nagranie monitoringu Źródło wideo: Lubuska Policja Źródło zdj. gł.: Lubuska Policja

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Do zdarzenia doszło we wtorek na ulicy Staszica w Zielonej Górze. Świadkiem całej sytuacji był kierowca autobusu miejskiego, a przebieg wypadku zarejestrowały kamery zamontowane w autobusie komunikacji miejskiej.

Na nagraniu widać, że autobus zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, aby umożliwić przejście przez jezdnię. Kierowca Toyoty ominął stojący pojazd i wjechał na pasy.

Nastolatka została potrącona na pasach Źródło zdjęcia: Lubuska Policja

- Znajdowała się tam już 15-letnia dziewczyna. Na szczęście, nie odniosła poważnych obrażeń. Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Dostał też 15 punktów. Był trzeźwy - poinformowała Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

"Jedna z podstawowych zasad bezpieczeństwa"

Policjanci przypominają, że kierowca nie może omijać pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych.

- Jeżeli jeden samochód zatrzymuje się przed pasami, kierowcy na sąsiednich pasach również muszą zwolnić i upewnić się, że przez jezdnię nie przechodzi pieszy. To jedna z podstawowych zasad bezpieczeństwa, która ma chronić życie i zdrowie uczestników ruchu drogowego - przypomina Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.