Lubuskie Zatrzymał się, po czym ruszył. Wjechał prosto w pieszą Filip Czekała |

Zielona Góra. Potrącenie 75-latki na przejściu dla pieszych Źródło wideo: Lubuska policja Źródło zdj. gł.: KMP Zielona Góra

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W czwartek 72-letni kierujący Volvo, jadąc Szosą Kisielińską w Zielonej Górze, na wyznaczonym przejściu dla pieszych, potrącił przechodzącą tamtędy 75-letnią kobietę.

Całą sytuację nagrałą kamera miejskiego monitoringu. Na nagraniu widać, że kierowca wyraźnie hamuje przed przejściem dla pieszych. Kiedy jednak kobieta wchodzi na pasy, auto powoli rusza, po czym po chwili w nią uderza.

- Poszkodowana ze złamaną nogą została odwieziona do szpitala - przekazuje podinspektor Małgorzata Stanisławska, rzecznik prasowa Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Sprawa znajdzie finał w sądzie

Wezwani na miejsce policjanci zatrzymali kierującemu prawo jazdy i wyjaśniają wszystkie okoliczności wypadku.

- Oglądając nagranie doszliśmy do wniosku, że kierowca mógł się zagapić albo pomylić gaz z hamulcem. Na nagraniu widać, że samochód przyhamował. Nie wiemy jeszcze czy zadziałały systemy w samochodzie czy może zahamował i puścił hamulce, czy też pomylił pedały - mówi Stanisławska.

Sprawa trafi do sądu, który zdecyduje o odpowiedzialności za ten wypadek.