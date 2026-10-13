Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lubuskie

Chcieli ostrzec kierowcę, okazało się, że ma sporo na sumieniu

|
Kłopoty ma nie tylko kierujący, ale i pasażerowie
Strzelce Krajeńskie. Pijany 17-latek jechał z niedokręconym kołem
Źródło wideo: Lubuska policja
Źródło zdj. gł.: Lubuska policja
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Zobaczyli niedokręcone koło i postanowili zatrzymać kierowcę. W trakcie kontroli okazało się, że problemy z prawem będzie miał zarówno niepełnoletni kierujący, który jechał bez uprawnień, ale także jego pasażerowie.

W piątek policjanci ze strzeleckiej drogówki zauważyli na ulicy Kościuszki w Starym Kurowie osobową Mazdę, w której jedno z kół wyglądało na niedokręcone. Ruszyli za samochodem, by ostrzec kierującego o potencjalnym niebezpieczeństwie. Po zatrzymaniu auta okazało się, że w lewym przednim kole nie ma dwóch śrub.

W kole brakowało śrub
W kole brakowało śrub
Źródło zdjęcia: Lubuska policja

Długa lista grzechów

Szybko wyszło na jaw, że to nie jedyny problem. - W trakcie rozmowy mundurowi wyczuli od młodego kierowcy zapach alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że 17-latek ma w organizmie promil alkoholu, do tego nie posiada uprawnień do kierowania - wyjaśnia aspirant sztabowy Tomasz Bartos, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich.

W trakcie kontroli okazało się również, że samochód nie posiada badań technicznych i ubezpieczenia OC.

To jednak nie wszystko. Dwaj pasażerowie auta byli poszukiwani. Zostali zatrzymani i doprowadzeni do komendy.

Samochód, którym poruszał się 17-latek został zabezpieczony na policyjnym parkingu. On sam odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości i wykroczenia, które popełnił. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.   

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Czytaj także:
Rzecznik Prezydenta Rafał Leśkiewicz
Pałac Prezydencki reaguje na opinię Komisji Weneckiej
Polska
Mariusz Błaszczak
"Hitler też został wybrany przez Niemców". Szokujące porównanie Błaszczaka
Polska
Donald Trump
Ile Unia zapłaciła Rosji? Nowe dane przeczą Trumpowi
BIZNES
Podejrzani o kradzieże urządzeń geodezyjnych zatrzymani
Cenne urządzenia skradzione w Szwajcarii znaleźli pod Radomiem
WARSZAWA
Niedźwiedzie podchodzą coraz bliżej syberyjskich miejscowości
Seria ataków niedźwiedzi. "Od prawie dwóch miesięcy żyjemy w strachu"
METEO
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
Ślubowanie sędziów TK. Oto opinia Komisji Weneckiej
Polska
imageTitle
Wojtuszek po operacji. Jagiellonia żąda wyjaśnień od PZPN
EUROSPORT
Władysław Kosiniak-Kamysz
"To nie jest żaden szantaż". PSL chce limitu kadencji dla posłów. Czy to możliwe
Szymon Rębowski
Rebelianci Huti
Huti użyli modelu AI do budowy rakiet
BIZNES
sklep market francja - Henry Saint John shutterstock_2461105023
Lodówki podgrzano do 50 stopni. Straty liczone w dziesiątkach milionów
BIZNES
50 min
pc
Kara śmierci na oczach wszystkich. Jakie konsekwencje przyniesie ten okrutny spektakl?
Terlikowski. Istota rzeczy
imageTitle
Poparł Putina, chce wystartować w Polsce. Czy można mu zakazać?
EUROSPORT
Pożar przy stacji łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu
Już cztery osoby zatrzymane w sprawie pożaru stacji Starlinków
WARSZAWA
Ruszył proces Grzegorza Brauna
Komentarze po wywiadzie Nawrockiego. "To jest po prostu niebezpieczne"
Polska
Czarzasty Nawrocki
"Czekam, ale jestem niecierpliwy". Zwrócił się do Nawrockiego
Polska
Akcja służb w prywatnym zoo w Łącznej
Policja i prokuratura w prywatnym zoo. Zatrzymano pięć osób
Wrocław
Donald J. Trump
"Zdumiewający zwrot" Trumpa. Czy ceny paliw spadną?
Świat
Miłosz Motyka
Budowa drugiej elektrowni atomowej. "Inwestycja w suwerenność energetyczną"
BIZNES
Ewakuowano szkołę w Mińsku Maozwieckim
Substancja rozpylona w szkole. Kilkaset osób ewakuowanych
WARSZAWA
Przymrozki, mróz, szron
Przymrozki, marznące mgły i burze. To nie jest przyjemna prognoza pogody
METEO
Papież Leon XIV zostanie przyjęty do rzymskiej kliniki Gemelli
Papież już w szpitalu. Dzisiaj operacja
Świat
Podwójne zabójstwo w Kadłubie
Zabił babcię i ojczyma, film wrzucił do sieci. Prokuratura rozszerza zarzuty
Opole
epa13300481
Zaraz wszystko będzie jasne. Tie-break w meczu Hurkacza
RELACJA
chiny ulica korek miasto shutterstock_2457370647
Załamanie na rynku. W "złoty" miesiąc
BIZNES
samolot qantas boening shutterstock_2707986251
Lot trwał 17 godzin, pasażerów gryzły pluskwy, leki się skończyły
Świat
Robert Zieliński
"Wówczas w Izraelu zapadła decyzja". Tak wykorzystywany był Pegasus
Polska
W proteście głodowym uczestnicy już 50 osób
50 pracowników głoduje, kilka osób na kroplówkach, jedna straciła przytomność. Protest w szpitalu
Martyna Sokołowska
W poniedziałek prokuratura skierowała do sądu wniosek o aresztowanie Grzegorza B.. Wideo: konferencja prasowa śledczych
Burmistrz Sanoka zawieszony. Ma zarzuty korupcyjne
Rzeszów
Gemelli
Osobne windy i schody, wyjątkowa ochrona. Tu będzie operowany papież
Świat
Protesty - Batam, Indonezja
"Od trzech miesięcy ani jedna kropla nie płynie z naszych kranów"
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica