Lubuskie Chcieli ostrzec kierowcę, okazało się, że ma sporo na sumieniu Filip Czekała |

Strzelce Krajeńskie. Pijany 17-latek jechał z niedokręconym kołem Źródło wideo: Lubuska policja Źródło zdj. gł.: Lubuska policja

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W piątek policjanci ze strzeleckiej drogówki zauważyli na ulicy Kościuszki w Starym Kurowie osobową Mazdę, w której jedno z kół wyglądało na niedokręcone. Ruszyli za samochodem, by ostrzec kierującego o potencjalnym niebezpieczeństwie. Po zatrzymaniu auta okazało się, że w lewym przednim kole nie ma dwóch śrub.

W kole brakowało śrub Źródło zdjęcia: Lubuska policja

Długa lista grzechów

Szybko wyszło na jaw, że to nie jedyny problem. - W trakcie rozmowy mundurowi wyczuli od młodego kierowcy zapach alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że 17-latek ma w organizmie promil alkoholu, do tego nie posiada uprawnień do kierowania - wyjaśnia aspirant sztabowy Tomasz Bartos, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich.

W trakcie kontroli okazało się również, że samochód nie posiada badań technicznych i ubezpieczenia OC.

To jednak nie wszystko. Dwaj pasażerowie auta byli poszukiwani. Zostali zatrzymani i doprowadzeni do komendy.

Samochód, którym poruszał się 17-latek został zabezpieczony na policyjnym parkingu. On sam odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości i wykroczenia, które popełnił. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.