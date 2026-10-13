Chcieli ostrzec kierowcę, okazało się, że ma sporo na sumieniu
W piątek policjanci ze strzeleckiej drogówki zauważyli na ulicy Kościuszki w Starym Kurowie osobową Mazdę, w której jedno z kół wyglądało na niedokręcone. Ruszyli za samochodem, by ostrzec kierującego o potencjalnym niebezpieczeństwie. Po zatrzymaniu auta okazało się, że w lewym przednim kole nie ma dwóch śrub.
Długa lista grzechów
Szybko wyszło na jaw, że to nie jedyny problem. - W trakcie rozmowy mundurowi wyczuli od młodego kierowcy zapach alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że 17-latek ma w organizmie promil alkoholu, do tego nie posiada uprawnień do kierowania - wyjaśnia aspirant sztabowy Tomasz Bartos, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich.
W trakcie kontroli okazało się również, że samochód nie posiada badań technicznych i ubezpieczenia OC.
To jednak nie wszystko. Dwaj pasażerowie auta byli poszukiwani. Zostali zatrzymani i doprowadzeni do komendy.
Samochód, którym poruszał się 17-latek został zabezpieczony na policyjnym parkingu. On sam odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości i wykroczenia, które popełnił. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.