Uderzył w ciężarówkę, kierowca busa nie żyje
Do wypadku doszło około godziny 10, na odcinku pomiędzy węzłami Skwierzyna Zachód i Skwierzyna Południe.
- Zderzyły się bus i samochód ciężarowy. Na miejscu zginął kierowca busa. Pozostałe osoby biorące udział w zdarzeniu nie odniosły obrażeń - poinformowała Alicja Kowalczyk z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.
Na razie nie są znane dokładne okoliczności wypadku. Przyczyny zdarzenia wyjaśniają policjanci pracujący na miejscu.
Na trasie są utrudnienia na pasie w kierunku Poznania. Jak informują służby drogowe, kierowcy przez kilka godzin muszą korzystać z objazdu drogą krajową numer 24 przez Skwierzynę.
Źródło: tvn24.pl