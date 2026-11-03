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Lubuskie

Uderzył w ciężarówkę, kierowca busa nie żyje

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Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Rocznie na polskich drogach dochodzi do ponad 20 tysięcy wypadków. O przyczyny tych zdarzeń zapytaliśmy ekspertów
Źródło wideo: Fakty po południu
Źródło zdj. gł.: Policja
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Śmiertelny wypadek na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Skwierzyny. Zginął 23-letni kierowca busa, który uderzył w ciężarówkę.

Do wypadku doszło około godziny 10, na odcinku pomiędzy węzłami Skwierzyna Zachód i Skwierzyna Południe.

- Zderzyły się bus i samochód ciężarowy. Na miejscu zginął kierowca busa. Pozostałe osoby biorące udział w zdarzeniu nie odniosły obrażeń - poinformowała Alicja Kowalczyk z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.

Na razie nie są znane dokładne okoliczności wypadku. Przyczyny zdarzenia wyjaśniają policjanci pracujący na miejscu.

Na trasie są utrudnienia na pasie w kierunku Poznania. Jak informują służby drogowe, kierowcy przez kilka godzin muszą korzystać z objazdu drogą krajową numer 24 przez Skwierzynę.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Droga ekspresowa S3WypadekDrogi w Polsce
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