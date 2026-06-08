Lubuskie Auto w płomieniach po uderzeniu w drzewo. Nie żyją trzy osoby

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Samochód osobowy uderzył w drzewo, a następnie zapalił się około godziny 13:30 w miejscowości Sadzarzewice (gmina Gubin). Ogień szybko rozprzestrzenił się również na pobliski teren leśny.

- Strażacy przystąpili do działań gaśniczych zarówno pojazdu jak i lasu. W środku samochodu, jak się później okazało, znajdowały się trzy osoby, które poniosły śmierć na miejscu. Ze względu na duże obrażenia ciała nie jesteśmy w stanie stwierdzić ani płci osób, które podróżowały, a tym bardziej ich wieku - informuje mł. bryg. mgr inż. Arkadiusz Kaniak. Rzecznik Prasowy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego.

Strażacy równoległe gasili płonący pojazd, jak i zajęty ogniem las. Pożar udało się opanować, spłonęło około trzech arów poszycia leśnego.

Działania służb na miejscu zdarzenia potrwają jeszcze kilka godzin.

Sprawę bada policja

Kom. Justyna Kulka z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim przekazała, że na miejscu pracują policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku oraz ustalają tożsamość jego ofiar.