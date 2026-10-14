Lubuskie Kradzież automatu z zabawkami. 17-latek z zarzutem Oprac. Aleksandra Arendt-Czekała |

Do zdarzenia doszło w okolicach Nowej Soli Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Lubuska policja

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Zgłoszenie dotyczące kradzieży automatu z zabawkami wpłynęło do Komisariatu Policji w Kożuchowie (Lubuskie). Maszyna znajdowała się tuż przed jednym z lokali gastronomicznych. Wartość strat to prawie sześć tysięcy złotych.

Funkcjonariusze sprawdzili nagrania z kamer monitoringów, zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków. Po niespełna miesiącu rozwiązali sprawę.

- Dzięki pracy operacyjnej funkcjonariusze wytypowali i zatrzymali 17-latka podejrzanego o to przestępstwo. Policjanci przeprowadzili z nim czynności, a zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu kradzieży - przekazała starsza aspirant Justyna Sęczkowska-Sobol, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli.

Odpowie za kradzież

17-latek jest mieszkańcem Kożuchowa. Jak ustalili funkcjonariusze, młody mężczyzna zabrał cały automat, ale głównie interesowały go pieniądze, które znajdowały się w kasetce maszyny. Było tam około tysiąc złotych.

Zgodnie z Kodeksem karnym to przestępstwo zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.