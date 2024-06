"Potrząsała noworodkiem, podrzucała nim i zakrywała mu usta" - tak swoim dwudziestodwutygodniowym dzieckiem miała opiekować się Nikola G. Dziecko trafiło do szpitala z tak rozległymi obrażeniami, że nie udało się go uratować. Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wielkopolskim właśnie zmieniła treść zarzutów dla rodziców chłopca.

Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi śledztwo w sprawie śmierci pobitego dwudziestodwutygodniowego noworodka. Mateusz trafił w ciężkim stanie do szpitala pod koniec marca. Niestety nie udało się go uratować.

"Potrząsała noworodkiem, podrzucała nim i zasłaniała mu usta"

Jak podaje portal gorzowianin.com, według ustaleń śledczych to matka dziecka miała się w głównej mierze przyczynić do śmierci noworodka. - Nikola G. w okresie od 9 do 26 marca znęcała się nad synem Mateuszem w ten sposób, że potrząsała noworodkiem, podrzucała nim i zasłaniała mu usta. W ten sposób spowodowała obrażenia ciała w postacie złamania trzonu kości lewej ramiennej, wylewów krwawych do siatkówki obu gałek ocznych oraz ciężkich obrażeń działa w postaci krwiaka podtwardówkowego, powikłanego obrzękiem i śmiercią mózgu - powiedział portalowi gorzowianin.com prokurator Andrzej Bogacz.