Szaleńcza jazda ulicami Drezdenka Źródło: Policja Lubuska

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środę (3 września) policjanci patrolowali w nieoznakowanym radiowozie ulice Drezdenka. W pewnym momencie ich uwagę zwrócił kierowca, który na skrzyżowaniu przejechał na czerwonym świetle.

Na tym jednak nie koniec. 30-latek zbagatelizował również inne przepisy. Mimo, że jechał pasem do jazdy na wprost i w lewo, postanowił pojechać w prawo, przejeżdżając linię ciągłą.

31-punktów karnych grozi kierowcy Źródło: Policja Lubuska

- Jego niebezpieczne zachowanie w porę zauważyli policjanci, którzy zatrzymali kierowcę audi do kontroli drogowej. Okazało się, że 30-letni mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania. Policjanci odstąpili od postępowania mandatowego i skierowali wniosek o jego ukaranie do sądu - przekazał starszy aspirant Tomasz Bartos z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich.

Kierowcy grozi grzywna do 30 tysięcy złotych. Za trzy wykroczenia, które popełnił, zgodnie z taryfikatorem należy się 31 punktów. Zostaną one mu przypisane automatycznie w sytuacji, gdy zda ponownie egzamin na prawo jazdy. Wówczas jednak znów będzie musiał liczyć z odebraniem dokumentu ze względu na ilość punktów karnych.

OGLĄDAJ: TVN24 HD