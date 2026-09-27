Lublin Czołowe zderzenie motocyklistów, dwaj nastolatkowie w szpitalu

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja Lubelska

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Do zdarzenia doszło w piątek (26 września) około godziny 19 w miejscowości Wólka Bielecka w gminie Milejów na Lubelszczyźnie. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 15-latek i 14-latek wybrali się na przejażdżkę motocyklami typu cross. Na gminnej drodze zderzyli się czołowo.

Obaj z poważnymi obrażeniami trafili do szpitala w Lublinie. 14-latek został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W wypadku rannych zostało dwóch nastolatków Źródło zdjęcia: Lubelska policja

Nie mieli uprawnień

Policjanci ustalają dokładne przyczyny i okoliczności wypadku. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, żaden z nastolatków nie posiadał uprawnień do kierowania tego typu pojazdami. 14-latek miał na głowie kask, ale 15-latek nie.

Oba motocykle, którymi poruszali się nastolatkowie, nie były zarejestrowane ani nie posiadały obowiązkowego ubezpieczenia.

- Apelujemy o ostrożność za kierownicą i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Pamiętajmy, że na drodze każda decyzja ma wpływ na bezpieczeństwo nasze oraz innych uczestników ruchu - zaznaczyła sierżant Jagoda Jawor z lubelskiej policji.