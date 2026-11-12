Drzewo runęło na jezdnię. Konar przebił przednią szybę
W czwartek, w Tarnawce Pierwszej około godziny 6.00, na przejeżdżający drogą lokalną samochód runęło drzewo. Jego konar przebił przednią szybę w aucie i wylądował między fotelami kierowcy i pasażera, zaledwie kilkanaście centymetrów od kierującej pojazdem.
- Do Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wpłynęło zgłoszenie o kolizji. Na drodze gminnej w miejscowości Tarnawka Pierwsza kobieta poruszająca się samochodem marki Audi wjechała w leżący na tej drodze konar - mówi młodszy kapitan Bartłomiej Pytka, rzecznik prasowy lubelskiej straży pożarnej.
Winne... bobry?
Kobiecie na szczęście nic się nie stało. Na miejscu działały trzy zastępy Straży Pożarnej z OSP Zakrzew, OSP Tarnawka oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Bychawie.
Wszystko wskazuje na to, że do tej kolizji mogły przyczynić się bobry. Drzewo było podgryzione przez zwierzęta i najprawdopodobniej runęło na jezdnię w wyniku silnego podmuchu wiatru.