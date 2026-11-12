Lublin Drzewo runęło na jezdnię. Konar przebił przednią szybę Filip Czekała |

Tarnawka Pierwsza. Drzewo runęło na jezdnię. Konar wbił się w auto Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: OSP KSRG Zakrzew

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W czwartek, w Tarnawce Pierwszej około godziny 6.00, na przejeżdżający drogą lokalną samochód runęło drzewo. Jego konar przebił przednią szybę w aucie i wylądował między fotelami kierowcy i pasażera, zaledwie kilkanaście centymetrów od kierującej pojazdem.

Konar wbił się między fotele kierowcy i pasażera Źródło zdjęcia: OSP KSRG Zakrzew

- Do Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wpłynęło zgłoszenie o kolizji. Na drodze gminnej w miejscowości Tarnawka Pierwsza kobieta poruszająca się samochodem marki Audi wjechała w leżący na tej drodze konar - mówi młodszy kapitan Bartłomiej Pytka, rzecznik prasowy lubelskiej straży pożarnej.

Kierującej nic się nie stało Źródło zdjęcia: OSP KSRG Zakrzew

Winne... bobry?

Kobiecie na szczęście nic się nie stało. Na miejscu działały trzy zastępy Straży Pożarnej z OSP Zakrzew, OSP Tarnawka oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Bychawie.

Konar przebił przednią szybę Źródło zdjęcia: OSP KSRG Zakrzew

Wszystko wskazuje na to, że do tej kolizji mogły przyczynić się bobry. Drzewo było podgryzione przez zwierzęta i najprawdopodobniej runęło na jezdnię w wyniku silnego podmuchu wiatru.