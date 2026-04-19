Lublin Czarny dym nad posesję. W ognisku folia i styropian

Świdnik. Nad posesją unosił się czarny dym. Spalał folię i styropian

Straż miejska dostała zgłoszenie, że na jednej z posesji przy al. Lotników Polskich w Świdniku spalane są odpady. Unosił się tam czarny dym.

"Na miejscu ustalono, że mieszkaniec gminy Mełgiew spalał w ognisku tworzywa sztuczne – folię, styropian oraz inne odpady plastikowe" – czytamy na profilu facebookowym Straży Miejskiej w Świdniku.

Odmówił przyjęcia 500 zł mandatu

Na dołączonych do postu zdjęciach widzimy, że o ile ogień strawił już folię i plastik, to na bruku leżał jeszcze m.in. plastikowy pojemnik oraz dziecięcy fotelik samochody.

"W trakcie interwencji mężczyźnie zaproponowano mandat karny w wysokości 500 złotych z art. 191 w związku z art. 155 ustawy o odpadach. Odmówił on jednak jego przyjęcia, w związku z czym sprawa zostanie skierowana do sądu. Za popełnione wykroczenie sąd może nałożyć karę grzywny do 30 000 zł" – informują strażnicy.

Przypominają też, że spalanie odpadów powoduje poważne zanieczyszczenie powietrza, stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz jest niezgodne z przepisami.

