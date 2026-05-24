Quadem wjechał w ogrodzenie, nie przeżył
Do tragicznego wypadku doszło w piątek po południu w miejscowości Stara Bordziłówka (Lubelskie). Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący quadem 34-latek, na prostym odcinku drogi, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i pobocze, po czym pojazd uderzył w metalowe ogrodzenie posesji.
"W chwili wypadku kierowca nie posiadał kasku ochronnego" - przekazała nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z policji w Białej Podlaskiej.
34-latek zginął na miejscu. Jego ciało decyzją prokuratora zostało zabezpieczone do sekcji.
Policjanci wyjaśniają okoliczności tego tragicznego wypadku i apelują o rozwagę na drogach.
