Lublin Quadem wjechał w ogrodzenie, nie przeżył

Coraz częściej dochodzi do wypadków z udziałem dzieci na quadach. Policja apeluje do rodziców

Do tragicznego wypadku doszło w piątek po południu w miejscowości Stara Bordziłówka (Lubelskie). Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący quadem 34-latek, na prostym odcinku drogi, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i pobocze, po czym pojazd uderzył w metalowe ogrodzenie posesji.

W wypadku zginął 34-letni mężczyzna Źródło zdjęcia: KMP Biała Podlaska

"W chwili wypadku kierowca nie posiadał kasku ochronnego" - przekazała nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z policji w Białej Podlaskiej.

34-latek zginął na miejscu. Jego ciało decyzją prokuratora zostało zabezpieczone do sekcji.

Policjanci wyjaśniają okoliczności tego tragicznego wypadku i apelują o rozwagę na drogach.

