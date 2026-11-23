Lublin Śledczy wznowili pracę w miejscu, gdzie spadł rosyjski pocisk Oprac. Mateusz Czajka |

Prokuratura poinformowała, jakie rakiety spadły we wschodniej Polsce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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"Śledczy wznowili pracę w Mołodyczu, gdzie teren przez całą noc pilnowały służby. Zabezpieczone fragmenty trafią teraz do biegłych. Kremlowskie trolle znów będą wmawiać Polakom, że to nie rosyjskie rakiety, ale dowody ucinają te kłamstwa w zarodku" - poinformował w poniedziałek rano na serwisie X prokurator generalny Waldemar Żurek.

We wspomnianej miejscowości - jako jednej z trzech - w piątek spadł rosyjski obiekt. Działo się to w czasie ataku Rosji na Ukrainę. W niedzielę Prokuratura Okręgowa w Lublinie informowała, że wspomniane obiekty to szczątki pocisków manewrujących Ch-101. Wstępne ustalenia wskazują również, że wszystkie trzy wyprodukowano w czwartym kwartale tego roku w Dubnej.

⚖️ PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ PROKURATURY | 22.11.2026 r.

Prokuratura Okręgowa w Lublinie informuje o kluczowych ustaleniach oraz aktualnym stanie czynności procesowych prowadzonych w związku ze zdarzeniami z dnia 20 listopada 2026 r.:



1️⃣ Wstępna identyfikacja obiektów: Na podstawie… — Prokuratura Okręgowa w Lublinie (@Prok_Okreg_Lub) November 22, 2026 Rozwiń

Śledczy zakończyli już działania w Nowym Lipowcu w powiecie biłgorajskim oraz w Rudniku w powiecie niżańskim. Teren ma być też już uprzątnięty.

W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej, na 23 listopada w Brukseli zwołano spotkanie przedstawicieli NATO.

Mołodycz w powiecie jarosławskim. Teren działania służb Źródło zdjęcia: TVN24

Atak na Ukrainę

W zeszłym tygodniu Rosja przeprowadziła duży atak na Ukrainę z powietrza, który rozpoczął się w czwartek wieczorem i trwał do godzin rannych w piątek. W Kijowie w wyniku ostrzału zginęło osiem osób, a we Lwowie - dwie osoby. W całym kraju prawie 90 osób zostało rannych.

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Trzy obiekty - rakiety Ch-101, jak teraz już wiemy - wleciały do Polski w piątek po godzinie 6 rano. O godzinie 6.36 jeden z nich spadł w Nowym Lipowcu, o 6.38 - kolejny w Rudniku nad Sanem, a ostatni w Mołodyczu po godzinie 7 - precyzyjny czas nie został dotychczas podany przez władze. Wszystkie uderzyły w miejsca, gdzie szczęśliwie nikogo nie było.

Według premiera mieliśmy do czynienia "z intencjonalną prowokacją". - Nieprzypadkowo spadły te obiekty blisko miejsca, gdzie odbywają się manewry wojsk koalicji chcących wspomagane przez polskich żołnierzy w Nowej Dębie - powiedział Tusk.

Źródło: Google Maps