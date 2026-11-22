On schował się w szafie, ona w gołębniku. Oboje byli poszukiwani
35-latek był poszukiwany w celu ustalenia miejsca pobytu. Policjanci mieli informację, że przebywa w jednym z domów w Radzyniu Podlaskim. Gdy zapukali do drzwi partnerka mężczyzny zapewniała, że go nie ma.
"Mundurowi nie dali jednak wiary jej zapewnieniom i postanowili dokładnie sprawdzić pomieszczenia. W trakcie czynności okazało się, że 35-latek ukrył się w szafie z ubraniami" - informuje w komunikacie komisarz Piotr Mucha z Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim.
Sądził, że szukają go do odbycia kary więzienia
Z ustaleń wynika, że mężczyzna przez pewien czas ukrywał się na terenie Czech, a potem przyjechał do Radzynia.
Co ciekawe był przekonany, że jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności, tymczasem policjanci chcieli jedynie ustalić jego miejsce pobytu.
Znaleźli ją w gołębniku
"Do kolejnej nietypowej sytuacji doszło podczas zatrzymania 38-latki zamieszkującej na terenie gminy Ulan-Majorat. Kobieta, chcąc uniknąć spotkania z policjantami, postanowiła ukryć się w gołębniku" - informuje kom. Mucha.
38-latka była poszukiwana za przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece. Miała do odbycia karę czterech miesięcy pozbawienia wolności.