Uruchomił hamulec ręczny w pociągu z cysternami. Decyzja prokuratury

Puławy. Prokuratura bada sprawę mężczyzny, który na stacji uruchomił hamulec pociągu towarowego

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak poinformował we wtorek rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie prokurator Marek Zych, śledczy zabezpieczają materiały dowodowe w tej sprawie. Po ich zgromadzeniu i analizie zapadnie decyzja dotycząca wszczęcia śledztwa i kierunku prowadzonego postępowania. Prowadzi je wydział do spraw wojskowych.

- Ewentualne czynności z osobą zatrzymaną będą wykonywane najprawdopodobniej w środę - zaznaczył Zych.

Na tym etapie postępowania prokuratura nie udziela innych informacji.

Do zdarzenia doszło w Puławach Źródło: TVN24

Zatrzymanie Mołdawianina na stacji w Puławach

25-letni Mołdawianin został zatrzymany w poniedziałek na stacji kolejowej w Puławach. Policja informowała, że mężczyzna został zatrzymany po tym, jak uruchomił hamulec ręczny w wagonie towarowym pociągu relacji Szczecin-Dorohusk. W składzie pociągu były cysterny z ropą.

Do zdarzenia doszło w Puławach Źródło: TVN24

W chwili zatrzymania chował się pomiędzy wagonami, na jednym z podestów. Policjanci na miejscu przy Mołdawianinie znaleźli torbę, w której były między innymi telefony komórkowe, sprzęt elektroniczny, karty SIM, powerbank. 25-latek miał dokumenty w języku rosyjskim.

Rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie podinsp. Andrzej Fijołek poinformował, że pociąg został sprawdzony, nie znaleziono materiałów niebezpiecznych.

Do zdarzenia doszło w Puławach Źródło: TVN24

Interwencję na stacji kolejowej w Puławach podjął patrol złożony z policjantów, żołnierza WOT i funkcjonariusza Służby Ochrony Kolei w ramach operacji TOR.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Michał Malinowski