Puławy. Nie żyje 13-letnia rowerzystka. Zginęła na przejściu Źródło: Lubelska Policja

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku doszło w czwartek (14 sierpnia) około godziny 14 na ulicy Dęblińskiej w Puławach. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 20-latek kierujący samochodem marki Audi potrącił 13-letnią rowerzystkę, która wjechała na przejście dla pieszych.

"Następnie doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym z naprzeciwka volvo, kierowanym przez 58-latka" – pisze w komunikacie podkomisarz Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Nie żyje 13-latka Źródło: Lubelska Policji

Miał pół promila alkoholu w organizmie

Niestety, 13-latka, pomimo prowadzonej reanimacji, zginęła na miejscu.

"Wszyscy uczestnicy wypadku to mieszkańcy gminy Puławy. Badanie alkomatem wykazało, że kierujący audi miał pół promila" – informuje podkom. Karbowniczek.

Oznacza to, że 20-latek był w stanie "wskazującym na spożycie alkoholu". Stan ten występuje gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi od 0,2 do 0,5 promila. Kierowca odpowiada wtedy nie za popełnienie przestępstwa, ale za wykroczenie. Grozi za to areszt lub grzywna.

20-latek uderzył w auto, które jechało z naprzeciwka Źródło: Lubelska Policji

Od 20-latka pobrano krew do badań

"Kierowca volvo był trzeźwy. Na miejscu wykonywaliśmy czynności pod nadzorem prokuratora" – zaznacza policjant.

20-latek został zatrzymany, pobrano mu krew do badań.

Teraz policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają szczegółowe okoliczności wypadku. Apelują też do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie rozwagi, ostrożności i trzeźwości na drodze.