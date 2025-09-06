Kupiła telefon, dostała ziemniaki

Do zdarzenia doszło na terenie powiatu ryckiego Źródło: Google Earth

42-latka jednym z portali sprzedażowych znalazła atrakcyjną ofertę telefonu znanej marki i zdecydowała się na zakup z opcją płatności przy odbiorze. Kurier dostarczył przesyłkę. Po otwarciu paczki zamiast telefonu znalazła ziemniaki owinięte w ręczniki papierowe.

Kobieta rozpakowała przesyłkę przy kurierze i zdążyła go poinformować o oszustwie przed odjazdem. Szybko skontaktowała się również z infolinią, zgłosiła sprawę i zablokowała przekazanie pieniędzy. O zdarzeniu została powiadomiona także policja, która apeluje o rozwagę podczas zakupów w sieci. .