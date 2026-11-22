Lublin Obok jego domu spadła rakieta, miał zablokowany alert RCB. "Jak chyba większość mieszkańców" Oprac. Tomasz Mikulicz |

Tomasz Wardach z Nowego Lipowca: mam wyłączone alerty. Przychodziły już tak często, że je wyłączyłem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Tomasz Wardach z Nowego Lipowca był na pierwszym piętrze swojego domu w Nowym Lipowcu, gdy w piątek rano wybuchła rosyjska rakieta.

- Widziałem jakiś obiekt przelatujący obok mojego domu, a potem wybuch i kulę ognia. Odłamki zaczęły spadać na mój dom. Zdążyłem uciec na dół i schować się w bezpiecznym miejscu. Po chwili usłyszałem uderzenie o ziemię i to prawdopodobnie wtedy spadły już szczątki tej rakiety - mówił przed naszą kamerą.

Zablokował alerty, sygnału alarmowego nie słychać

Na szczęście w domu trwa akurat remont i żona z dziećmi była u teściów.

Wardach przyznał naszemu reporterowi, że nie dostał żadnego alertu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, bo ma je zablokowane.

- Szczerze powiedziawszy mam wyłączone alerty. Przychodziły już tak często, że po prostu je wyłączyłem. Tak jak chyba większość mieszkańców. A syren alarmowych u nas nie słychać, bo dookoła jest las i daleko stąd do remiz OSP. Sygnał do nas po prostu nie dociera - stwierdził.

Zadzwonił na 112

Opowiadał też, że po tym jak około godziny 6.35 zadzwonił na 112, jako pierwsza przyjechała policja.

- Policjanci, zanim przyjechała straż pożarna, zdążyli pójść na miejsce. Podeszli na dość bezpieczną odległość i uciekli biegiem, bo zobaczyli, że jest tam jeszcze ogień - opowiadał.

To rosyjska rakieta

W Nowym Lipowcu spadła rosyjska rakieta Ch-101, która została wyprodukowana w czwartym kwartale 2026 roku. Służby zakończyły już prace na miejscu.

To była rosyjska rakieta. Wydobyto "elementy napędowe" i "sterownicze"

W piątek nad ranem rosyjskie obiekty wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną. W dwóch miejscach na Podkarpaciu i jednym na Lubelszczyźnie spadły rakiety oraz najprawdopodobniej dron odrzutowy. W zdarzeniach nikt nie ucierpiał.