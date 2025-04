Strzelanina w lokalu pod Lublinem, dwie osoby w szpitalu

W Niemcach pod Lublinem doszło do strzelaniny, dwie osoby trafiły do szpitali. Podczas zdarzenia ktoś uszkodził też samochody zaparkowane na posesji – jeden z nich ma powybijane szyby, drugi został podpalony.

Lokalne media podają, że były to porachunki grup przestępczych.

Dwie osoby trafiły do szpitali, jedna z nich najprawdopodobniej ma poważne obrażenia.

Do lokalu gastronomicznego przyjechała grupa nieustalonych mężczyzn, doszło do strzelaniny.

Do zdarzenia doszło w czwartek późnym wieczorem na posesji przy ulicy Głębokiej w Niemcach. Początkowo prokuratura i policja nie informowały o przebiegu zdarzenia i prowadzonych czynnościach. Nam udało się poznać szczegóły.

- Doszło do zdarzenia kryminalnego, w toku którego postrzelone zostały dwie osoby – powiedziała w rozmowie z tvn24.pl prok. Jolanta Dębiec z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Obie osoby trafiły pod opiekę lekarzy. - Jedna z nich z ranami niepowodującymi zagrożenia dla życia i zdrowia zgłosiła się sama do jednego z lubelskich szpitali. Tam po opatrzeniu ran na własne żądanie wypisała się ze szpitala. Druga z osób z raną postrzałową brzucha została przewieziona przez inną osobę do innego szpitala. – mówi prokurator. Zaznacza, że nie może podać dokładnych obrażeń odniesionych przez drugą z osób. Najprawdopodobniej są one jednak poważniejsze.