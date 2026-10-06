Lublin Tragiczny wypadek na A2, nie żyje motocyklista

Tragiczny wypadek na A2. 31-letni motocyklista nie żyje Źródło wideo: KMP Biała Podlaska Źródło zdj. gł.: KMP Biała Podlaska

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Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 31-letni kierowca Yamahy, jadąc w kierunku Siedlec, na prostym odcinku drogi najechał na tył naczepy ciężarówki. Następnie motocykl uderzył w barierę rozdzielającą jezdnie autostrady.

Życia motocyklisty nie udało się uratować Źródło zdjęcia: KMP Biała Podlaska

Ciężarówką kierował 39-latek. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy.

Mimo prowadzonej reanimacji życia 31-letniego motocyklisty nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł na miejscu.

Życia motocyklisty nie udało się uratować Źródło zdjęcia: KMP Biała Podlaska

Na miejscu, pod nadzorem prokuratora, policjanci wykonali czynności procesowe. Decyzją prokuratora ciało 31-latka zostało zabezpieczone do dalszych badań.

Policjanci prowadzą postępowanie, które ma wyjaśnić dokładne przyczyny i okoliczności wypadku.

Życia motocyklisty nie udało się uratować Źródło zdjęcia: KMP Biała Podlaska

Policja apeluje do kierowców o rozwagę i ostrożność na drodze oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.