Tragiczny wypadek na A2, nie żyje motocyklista
Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 31-letni kierowca Yamahy, jadąc w kierunku Siedlec, na prostym odcinku drogi najechał na tył naczepy ciężarówki. Następnie motocykl uderzył w barierę rozdzielającą jezdnie autostrady.
Ciężarówką kierował 39-latek. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy.
Mimo prowadzonej reanimacji życia 31-letniego motocyklisty nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł na miejscu.
Na miejscu, pod nadzorem prokuratora, policjanci wykonali czynności procesowe. Decyzją prokuratora ciało 31-latka zostało zabezpieczone do dalszych badań.
Policjanci prowadzą postępowanie, które ma wyjaśnić dokładne przyczyny i okoliczności wypadku.
Policja apeluje do kierowców o rozwagę i ostrożność na drodze oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.