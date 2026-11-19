Lublin Zarabiały na prostytucji innych kobiet. Dwie Lublinianki z zarzutami Oprac. Martyna Sokołowska |

Mieszkanki Lublina czerpały korzyści z nierządu Źródło wideo: Policja Lubelska Źródło zdj. gł.: Policja Lubelska

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W poniedziałek policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Lublinie zatrzymali dwie mieszkanki miasta. Działania przeprowadzono w ramach postępowania przygotowawczego nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie.

Zatrzymali dwie kobiety

32- i 33-latka są podejrzane o czerpanie korzyści majątkowych z prostytucji innych kobiet. Jak ustalili policjanci, w latach 2018-2019 udostępniały im mieszkania w Lublinie i zamieszczały w internecie ogłoszenia dotyczące odpłatnych usług seksualnych.

Zatrzymane kobiety zarabiały na nierządzie Źródło zdjęcia: Policja Lubelska

"Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że w okresie od lipca 2018 roku do stycznia 2019 roku udostępniały mieszkania na terenie Lublina oraz zamieszczały w internecie ogłoszenia o świadczeniu odpłatnych usług seksualnych. W ten sposób ułatwiały kobietom świadczenie usług seksualnych, z czego czerpały korzyści majątkowe" – przekazał komisarz Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji.

Podczas przeszukań mieszkań użytkowanych przez podejrzane policjanci zabezpieczyli telefony komórkowe, laptopy i gotówkę. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że kobiety traktowały sutenerstwo jako stałe źródło dochodu.

Usłyszały zarzuty

Obie kobiety zostały doprowadzone do Prokuratury Okręgowej w Lublinie, gdzie usłyszały zarzuty. Prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze: dozór policji, poręczenie majątkowe w wysokości 10 tysięcy złotych wobec 32-latki i 15 tysięcy złotych wobec 33-latki, a także zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportów. Kobiety nie mogą również kontaktować się z pokrzywdzonymi.

Kobietom grozi do pięciu lat więzienia Źródło zdjęcia: Policja Lubelska

Za sutenerstwo grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności.