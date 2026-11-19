Zarabiały na prostytucji innych kobiet. Dwie Lublinianki z zarzutami
W poniedziałek policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Lublinie zatrzymali dwie mieszkanki miasta. Działania przeprowadzono w ramach postępowania przygotowawczego nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie.
Zatrzymali dwie kobiety
32- i 33-latka są podejrzane o czerpanie korzyści majątkowych z prostytucji innych kobiet. Jak ustalili policjanci, w latach 2018-2019 udostępniały im mieszkania w Lublinie i zamieszczały w internecie ogłoszenia dotyczące odpłatnych usług seksualnych.
"Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że w okresie od lipca 2018 roku do stycznia 2019 roku udostępniały mieszkania na terenie Lublina oraz zamieszczały w internecie ogłoszenia o świadczeniu odpłatnych usług seksualnych. W ten sposób ułatwiały kobietom świadczenie usług seksualnych, z czego czerpały korzyści majątkowe" – przekazał komisarz Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji.
Podczas przeszukań mieszkań użytkowanych przez podejrzane policjanci zabezpieczyli telefony komórkowe, laptopy i gotówkę. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że kobiety traktowały sutenerstwo jako stałe źródło dochodu.
Usłyszały zarzuty
Obie kobiety zostały doprowadzone do Prokuratury Okręgowej w Lublinie, gdzie usłyszały zarzuty. Prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze: dozór policji, poręczenie majątkowe w wysokości 10 tysięcy złotych wobec 32-latki i 15 tysięcy złotych wobec 33-latki, a także zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportów. Kobiety nie mogą również kontaktować się z pokrzywdzonymi.
Za sutenerstwo grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności.