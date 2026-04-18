Lublin

Włamał się do piekarni, aby najeść się ciast

Źródło: Google Earth
Policjanci zatrzymali 20-latka, który w Lublinie po wybiciu szyby włamał się do piekarni. Jego łupem nie padły pieniądze ani wartościowe przedmioty, lecz ciasta, które zaczął jeść na miejscu.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek późnym wieczorem przy ulicy Zana w Lublinie. Policjanci z patrolówki IV Komisariatu Policji otrzymali zgłoszenie od pracownika ochrony z sąsiedniej firmy, który zauważył siedzącego w piekarni mężczyznę. "Jak się okazało, 20-latek wcześniej wybił szybę w kiosku piekarniczym, dostał się do jego wnętrza, a następnie postanowił posilić się znajdującymi się tam ciastami" - zrelacjonował podinspektor Kamil Gołębiowski z policji w Lublinie.

Na miejsce skierowano patrol, który zatrzymał mieszkańca Lublina. Z uwagi na rany rąk, jakich doznał najprawdopodobniej podczas forsowania zabezpieczeń, mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej.

Zatrzymany mężczyzna
Zatrzymany mężczyzna
Źródło: KMP w Lublinie

W trakcie czynności wywiadowcy KMP w Lublinie znaleźli przy 20-latku marihuanę oraz mefedron. Na miejscu przeprowadzono oględziny z udziałem technika kryminalistyki. Policjanci ustalili również, że w chwili zatrzymania mężczyzna był pijany - miał prawie dwa promile alkoholu w organizmie.

"Zatrzymany tłumaczył funkcjonariuszom, że myślał, iż znajduje się we własnym domu. Ta wersja wydarzeń nie zwolni go jednak z odpowiedzialności. Mężczyzna usłyszy zarzuty kradzieży z włamaniem, zniszczenia mienia oraz posiadania narkotyków" - przekazał podinspektor Kamil Gołębiowski.

Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat więzienia.

Mężczyzna wybił szybę i najadł się ciast
Mężczyzna wybił szybę i najadł się ciast
Źródło: KMP w Lublinie
Martyna Sokołowska
Martyna Sokołowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Nathalie Baye
Nie żyje aktorka Nathalie Baye
Kultura i styl
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Nastolatek nie chciał kupić im alkoholu. Został pobity
WARSZAWA
Kolorek o urokach gwary podlaskiej
"Dla mnie się tak marzy, żeby wyprowadzić się do Krynek"
25 lat TVN24
Jedna osoba zginęła w zderzeniu samochodu z motocyklem na drodze krajowej nr 46
Tragiczny wypadek na prostej drodze. Nie żyje motocyklista
Opole
imageTitle
Gdzie oglądać debiut Antoniego Kowalskiego w mistrzostwach świata?
EUROSPORT
Powódź w Stokes Valley w Nowej Zelandii
Powódź błyskawiczna na przedmieściach stolicy. "To już nie był mały strumyk"
METEO
shutterstock_1816225133
Pożar w porcie nad Bałtykiem. Po ataku dronów
Świat
Kobieta była kompletnie pijana
20-latek zatrzymał pijaną matkę z dziećmi. "Chciałem się zrehabilitować"
Lublin
shutterstock_2668499347
Problem z paliwem. Wstrzymują loty na nowojorskie lotnisko
BIZNES
imageTitle
Apoloniusz Tajner znów chce być prezesem PZN. Nasze ustalenia
EUROSPORT
27 min
pc
Tomasz Organek o życiu na Podlasiu: poznałem tam wszystko, za czym dziś tęsknię
Monika Olejnik. Otwarcie
Zondacrypto, kryptowaluty
Śledztwo w sprawie Zondacrypto. Fuja: można się domyślać, jakich wątków dotyczy
Ogień szybko rozprzestrzenił się na dachu budynku
Dom stanął w ogniu. Mieszkańcy ewakuowani
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Seria Świątek przerwana. Pierwszy taki przypadek od 2019 roku
EUROSPORT
Ormuz – cieśnina
Zwrot Iranu w sprawie cieśniny Ormuz
BIZNES
Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński
Morawiecki "absolutnie spokojny". Umówił się z Kaczyńskim
Ropa tanieje: OPEC musi "popracować" z Iranem i Rosją
USA zmieniają zdanie w sprawie sankcji na Rosję
BIZNES
Jasny bolid na polskim niebie
Rozbłysk światła na wieczornym niebie. Czym był
METEO
imageTitle
"Powinni się wstydzić". Słynny snookerzysta nie oszczędził kolegów
EUROSPORT
Pożar domu w Wawrze
Pożar w kotłowni. Dym przedostał się aż na poddasze
WARSZAWA
Widok na budynek dworca Warszawa Wschodnia
Przebudowa stacji Warszawa Wschodnia. Kolejarze czekają na ważną decyzję
WARSZAWA
slup energetyczny prad shutterstock_2300577241
23-letnia Martyna wspięła się na słup energetyczny. Nie żyje
Rzeszów
imageTitle
"Jesteśmy jedyną ligą, gdzie to się toleruje". Kontrowersje po meczu Legii
EUROSPORT
Prezydent Rafał Trzaskowski nie krył zaskoczenia i irytacji, widząc samochody na zrewitalizowanej ulicy Chmielnej
Chmielna zastawiona autami. Trzaskowski: o co tu chodzi?
WARSZAWA
9 min
pc
Tak rodziło się in vitro w Polsce. Od ręcznie robionych narzędzi do światowego poziomu
URODZINOWA TRASA TVN24
imageTitle
Kibice czekali na to 25 lat. Lampard wprowadził klub do elity
EUROSPORT
Argentyńska fundacja wypuściła do morza 15 pingwinów poddanych rehabilitacji
Wypuścili pingwiny po rehabilitacji. Cierpiały na pewien syndrom
METEO
24 min
pc
"Spór pomiędzy papieżem a administracją USA nie wybuchł od samych słów Trumpa"
Horyzont
Giełda, Wall Street, Nowy Jork
Historyczny wynik na Wall Street. Takiej sytuacji nie było od 34 lat
BIZNES
Donald Trump
Trump grozi Iranowi. "Będziemy musieli znów zacząć zrzucać bomby"
Świat
