Lublin Tragedia w mieszkaniu na parterze. Strażacy wyprowadzili rodziców, w pożarze zginął syn Oprac. Tomasz Mikulicz |

Do zdarzenia doszło w Lublinie Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Służby dostały zgłoszenie w poniedziałek po godzinie 18. Paliło się mieszkanie na parterze w pięciokondygnacyjnym bloku przy ulicy Szmaragdowej w Lublinie.

- Jeszcze przed naszym przyjazdem część mieszkańców bloku wyszła na zewnątrz. Pożar mieszkania był już bardzo rozwinięty – mówi mł. kpt. Bartłomiej Pytka z Komendy Miejskiej PSP w Lublinie.

Ewakuowano dwie osoby

Strażacy ewakuowali z płonącego mieszkania dwie osoby, w tym mężczyznę na wózku inwalidzkim. - Na łóżku siedział jeszcze 54-letni mężczyzna. Niestety nie udało się go uratować – relacjonuje strażak.

Zginął syn

Podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie informuje, że ewakuowane dwie starsze osoby to rodzice 54-latka.

- Trwa ustalanie przyczyn pożaru. Przeprowadzone już zostały oględziny z udziałem biegłego – mówi nam.

Straty na około 300 tys. zł

Akcja gaśnicza trwała blisko trzy godziny. Brało w niej udział 19 strażaków. Oprócz małżeństwa z płonącego mieszkania, ewakuowano jeszcze 10 osób z innych mieszkań. Straty wstępnie oszacowano na około 300 tys. zł.