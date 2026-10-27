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Lublin

Tragedia w mieszkaniu na parterze. Strażacy wyprowadzili rodziców, w pożarze zginął syn

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W akcji brało udział sześć zastępów straży pożarnej (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w Lublinie
Źródło wideo: Google Maps
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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W bloku przy ulicy Szmaragdowej w Lublinie spaliło się mieszkanie. Strażacy ewakuowali starsze małżeństwo, w tym mężczyznę na wózku. Na łóżku siedział ich 54-letni syn. Jego nie udało się uratować.

Służby dostały zgłoszenie w poniedziałek po godzinie 18. Paliło się mieszkanie na parterze w pięciokondygnacyjnym bloku przy ulicy Szmaragdowej w Lublinie.

- Jeszcze przed naszym przyjazdem część mieszkańców bloku wyszła na zewnątrz. Pożar mieszkania był już bardzo rozwinięty – mówi mł. kpt. Bartłomiej Pytka z Komendy Miejskiej PSP w Lublinie.

Ewakuowano dwie osoby

Strażacy ewakuowali z płonącego mieszkania dwie osoby, w tym mężczyznę na wózku inwalidzkim. - Na łóżku siedział jeszcze 54-letni mężczyzna. Niestety nie udało się go uratować – relacjonuje strażak.

Zginął syn

Podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie informuje, że ewakuowane dwie starsze osoby to rodzice 54-latka.

- Trwa ustalanie przyczyn pożaru. Przeprowadzone już zostały oględziny z udziałem biegłego – mówi nam. 

Straty na około 300 tys. zł

Akcja gaśnicza trwała blisko trzy godziny. Brało w niej udział 19 strażaków. Oprócz małżeństwa z płonącego mieszkania, ewakuowano jeszcze 10 osób z innych mieszkań. Straty wstępnie oszacowano na około 300 tys. zł.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PolicjaLubelskieStraż pożarna
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