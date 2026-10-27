Tragedia w mieszkaniu na parterze. Strażacy wyprowadzili rodziców, w pożarze zginął syn
Służby dostały zgłoszenie w poniedziałek po godzinie 18. Paliło się mieszkanie na parterze w pięciokondygnacyjnym bloku przy ulicy Szmaragdowej w Lublinie.
- Jeszcze przed naszym przyjazdem część mieszkańców bloku wyszła na zewnątrz. Pożar mieszkania był już bardzo rozwinięty – mówi mł. kpt. Bartłomiej Pytka z Komendy Miejskiej PSP w Lublinie.
Ewakuowano dwie osoby
Strażacy ewakuowali z płonącego mieszkania dwie osoby, w tym mężczyznę na wózku inwalidzkim. - Na łóżku siedział jeszcze 54-letni mężczyzna. Niestety nie udało się go uratować – relacjonuje strażak.
Zginął syn
Podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie informuje, że ewakuowane dwie starsze osoby to rodzice 54-latka.
- Trwa ustalanie przyczyn pożaru. Przeprowadzone już zostały oględziny z udziałem biegłego – mówi nam.
Straty na około 300 tys. zł
Akcja gaśnicza trwała blisko trzy godziny. Brało w niej udział 19 strażaków. Oprócz małżeństwa z płonącego mieszkania, ewakuowano jeszcze 10 osób z innych mieszkań. Straty wstępnie oszacowano na około 300 tys. zł.