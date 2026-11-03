Pisał o tym w sieci. 21-latek jest podejrzany o planowanie zabójstwa byłej dziewczyny
Pod koniec października policja dostała informację, że 21-letni mieszkaniec powiatu lubelskiego czyni przygotowania do zabójstwa swojej byłej partnerki.
"W toku prowadzonych działań funkcjonariusze ustalili, że kobieta znajduje się w niebezpieczeństwie" - pisze w komunikacie podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.
Policja: kupił broń, obserwował kobietę
Funkcjonariusze zatrzymali 21-latka w jego miejscu zamieszkania. Znaleźli u niego wiatrówkę oraz rewolwer czarnoprochowy.
"Jak się okazało, podejrzany skrupulatnie opracował plan przestępstwa, dokonał zakupu broni, jak również obserwował pokrzywdzoną w jej domu" –zaznacza podinsp. Gołębiowski.
O swoich planach pisał w mediach społecznościowych
Dodaje, że "mężczyzna wielokrotnie stosował wobec byłej partnerki groźby karalne oraz publikował na swoich mediach społecznościowych materiały sugerujące plany zabójstwa".
"Zgromadzone materiały dowodowe pozwoliły na przedstawienie 21-latkowi zarzutów stosowania gróźb karalnych i czynienia przygotowań do zabójstwa" - informuje policjant.
Trafił na trzy miesiące do aresztu. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.