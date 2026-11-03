Lublin Pisał o tym w sieci. 21-latek jest podejrzany o planowanie zabójstwa byłej dziewczyny Oprac. Tomasz Mikulicz |

Jak walczyć ze stalkingiem? (wideo archiwalne) Źródło wideo: tvn24 Źródło zdj. gł.: KMP Lublin

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Pod koniec października policja dostała informację, że 21-letni mieszkaniec powiatu lubelskiego czyni przygotowania do zabójstwa swojej byłej partnerki.

"W toku prowadzonych działań funkcjonariusze ustalili, że kobieta znajduje się w niebezpieczeństwie" - pisze w komunikacie podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Trafił na trzy miesiące do aresztu Źródło zdjęcia: KMP Lublin

Policja: kupił broń, obserwował kobietę

Funkcjonariusze zatrzymali 21-latka w jego miejscu zamieszkania. Znaleźli u niego wiatrówkę oraz rewolwer czarnoprochowy.

"Jak się okazało, podejrzany skrupulatnie opracował plan przestępstwa, dokonał zakupu broni, jak również obserwował pokrzywdzoną w jej domu" –zaznacza podinsp. Gołębiowski.

O swoich planach pisał w mediach społecznościowych

Dodaje, że "mężczyzna wielokrotnie stosował wobec byłej partnerki groźby karalne oraz publikował na swoich mediach społecznościowych materiały sugerujące plany zabójstwa".

"Zgromadzone materiały dowodowe pozwoliły na przedstawienie 21-latkowi zarzutów stosowania gróźb karalnych i czynienia przygotowań do zabójstwa" - informuje policjant.

Trafił na trzy miesiące do aresztu. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.