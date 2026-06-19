Szaleńczy rajd po centrum Lublina. Piesi musieli uciekać. Nagranie
Jak poinformował podinspektor Kamil Gołębiewski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, do zdarzenia doszło w sobotę, 13 czerwca, około godziny 21.30 w centrum Lublina. Kierujący quadem 34-latek z Gruzji nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mundurowi ruszyli za nim pościg.
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- Mężczyzna, uciekając przez centrum Lublina, jechał między innymi w rejonie placu Litewskiego, Alei Racławickich, ulicy Zielonej, Świętoduskiej oraz Niecałej. Podczas ucieczki nie stosował się do poleceń policjantów, znaków drogowych i stwarzał zagrożenie dla pieszych oraz innych kierujących. W trakcie jazdy zmuszał pieszych do ucieczki z toru jazdy, poruszał się chodnikiem, wjeżdżał w miejsca objęte zakazem ruchu oraz doprowadzał do niebezpiecznych sytuacji na drodze - przekazał policjant.
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Funkcjonariuszom udało się go zatrzymać. Mężczyzna przyznał się zarzucanych czynów. - Na poczet przyszłej kary zabezpieczono od niego pieniądze w kwocie 20 tysięcy złotych - dodał podinspektor Gołębiewski.
34-letni Gruzin został doprowadzony do Straży Granicznej. Policjanci zawnioskowali o wydalenie mężczyzny z Polski.