Lublin Szaleńczy rajd po centrum Lublina. Piesi musieli uciekać. Nagranie Oprac. Michał Malinowski |

Lublin. Mężczyzna uciekał quadem przed policją w miasta Źródło wideo: KWP w Lublinie Źródło zdj. gł.: KWP w Łodzi

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Jak poinformował podinspektor Kamil Gołębiewski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, do zdarzenia doszło w sobotę, 13 czerwca, około godziny 21.30 w centrum Lublina. Kierujący quadem 34-latek z Gruzji nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mundurowi ruszyli za nim pościg.

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- Mężczyzna, uciekając przez centrum Lublina, jechał między innymi w rejonie placu Litewskiego, Alei Racławickich, ulicy Zielonej, Świętoduskiej oraz Niecałej. Podczas ucieczki nie stosował się do poleceń policjantów, znaków drogowych i stwarzał zagrożenie dla pieszych oraz innych kierujących. W trakcie jazdy zmuszał pieszych do ucieczki z toru jazdy, poruszał się chodnikiem, wjeżdżał w miejsca objęte zakazem ruchu oraz doprowadzał do niebezpiecznych sytuacji na drodze - przekazał policjant.

Mężczyzna uciekał quadem przed policją w centrum Lublina Źródło zdjęcia: KWP w Lublinie

Lublin. Gruzin uciekał quadem przed policją, może zostać wydalony z kraju

Funkcjonariuszom udało się go zatrzymać. Mężczyzna przyznał się zarzucanych czynów. - Na poczet przyszłej kary zabezpieczono od niego pieniądze w kwocie 20 tysięcy złotych - dodał podinspektor Gołębiewski.

34-letni Gruzin został doprowadzony do Straży Granicznej. Policjanci zawnioskowali o wydalenie mężczyzny z Polski.

Mężczyzna uciekał quadem przed policją w centrum Lublina Źródło zdjęcia: KWP w Lublinie