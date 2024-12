Niebezpieczna sytuacja na drodze ekspresowej S19. Na pasie dla skręcających w prawo leżała choinka, która wypadła z samochodu przewożącego świąteczne drzewka. "Rozumiemy, że święta, pośpiech... Mimo to prosimy nie gubić choinek na drogach. To bardzo niebezpieczne" - skomentowała zdarzenie GDDKiA i pokazała nagranie.

O zdarzeniu poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie. Drogowcy opublikowali w mediach społecznościowych nagranie z miejsca zdarzenia z apelem do kierowców. "Rozumiemy, że święta, pośpiech... mimo to prosimy, by nie gubić choinek na drogach. To bardzo niebezpieczne!! Jeśli coś transportujesz, zabezpiecz towar, który przewozisz" - zaapelowali drogowcy.

Podkomisarz Kamil Karbowniczek z Zespołu Prasowego KWP w Lublinie przekonuje, że przewiezienie choinki "to wcale nie jest takie proste zadanie, a źle wykonane może skończyć się nie tylko mandatem karnym, ale też spowodowaniem poważnego zagrożenia bezpieczeństwa na drodze". - Przepisy ruchu drogowego wymagają od nas, aby przewożony ładunek był zabezpieczony przed przemieszczaniem się, nie utrudniał kierowania pojazdem, nie ograniczał widoczności drogi, nie zasłaniał świateł, urządzeń sygnalizacyjnych oraz tablic rejestracyjnych. Dlatego na przykład powinniśmy unikać transportu choinki na miejscu przedniego pasażera, bo mogłoby to wpływać na możliwość obserwacji drogi. Do transportu najlepiej wykorzystać przestrzeń bagażnika, bądź rozłożyć tylne siedzenia. Powinniśmy unikać sytuacji, w której podczas transportu mamy otwarty bagażnik – do kabiny będą dostawać się spaliny, które mogą wpływać na motorykę kierującego - przekazuje policjant. - Jeżeli nieprawidłowo zabezpieczymy choinkę na dachu pojazdu, może być na nas nałożony mandat karny w kwocie nawet do 500 złotych. W przypadku gdy choinka będzie zasłaniać światła pojazdu - mandat wyniesie 200 złotych, a gdy zasłoni tablice rejestracyjne - 100 złotych - dodaje podkomisarz Kamil Karbowniczek.