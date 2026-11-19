Na Lubelszczyźnie zawyją syreny. Spokojnie, to ćwiczenia
Podczas treningu systemu alarmowania wykorzystane zostaną syreny. Alert został rozesłany do odbiorców na terenie powiatu radzyńskiego.
RCB zaapelowało o zachowanie spokoju w czasie trwania ćwiczeń.
Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje m.in. na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych.
Źródło: PAP
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