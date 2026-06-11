Lublin Służby w akcji, tysiące zatrzymanych

Policja i Straż Graniczna zatrzymały tysiące osób poszukiwanych listami gończymi Źródło wideo: Komenda Główna Straży Granicznej Źródło zdj. gł.: Komenda Główna Straży Granicznej

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W działaniach w całej Polsce 8 i 9 czerwca uczestniczyło około 650 funkcjonariuszy Straży Granicznej i 24 503 funkcjonariuszy policji.

- Prawie 2000 osób poszukiwanych listami gończymi i nakazami doprowadzenia oraz 140 obcokrajowców, przebywających w Polsce nielegalnie, zatrzymali funkcjonariusze polskiej policji we współpracy ze Strażą Graniczną. To kolejna taka akcja służb w tym roku - napisał szef MSWiA Marcin Kierwiński w serwisie X.

‼️ Prawie 2000 osób poszukiwanych listami gończymi i nakazami doprowadzenia oraz 140 obcokrajowców przebywających w Polsce nielegalnie, zatrzymali funkcjonariusze @PolskaPolicja we współpracy ze @Straz_Graniczna. To kolejna taka akcja służb w tym roku. pic.twitter.com/U1T0xJwDXu — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) June 11, 2026 Rozwiń

Wśród zatrzymanych są osoby poszukiwane za najcięższe przestępstwa, w tym udział w zorganizowanych grupach przestępczych i ułatwianie nielegalnego przekraczania granicy obywatelom państw trzecich - podała policja.

Straż Graniczna podkreśliła, że konsekwentnie reaguje na przypadki nielegalnego pobytu i zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa.

Policja i Straż Graniczna zatrzymały prawie dwa tysiące osób poszukiwanych listami gończymi Źródło zdjęcia: Komenda Główna Straży Granicznej

Kolejna taka akcja

- To już kolejna taka akcja. W tym roku podczas pierwszej edycji zatrzymano blisko 2000 osób poszukiwanych, w tym 147 cudzoziemców, natomiast w 2025 roku w trzech tego typu akcjach funkcjonariusze zatrzymali łącznie 4766 osób, w tym 515 obcokrajowców - napisała policja.

Akcja zrealizowana została w ramach cyklicznych, ogólnopolskich działań służb, których celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa w kraju.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo